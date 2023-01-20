«Пока звезду включают вручную». Как реставрируют самый «московский» павильон на ВДНХ

После этого в цеху алмазной обработки специалисты-выдувальщики сделали из этих заготовок детали звезды. Толщину и цвет восстановили так, что они полностью соответствуют историческому образцу.

Внутри звезды 65 светодиодных ламп по 15 ватт. По цвету и температуре подобрали их под «лампы Ильича», которые там были, по 3700 кельвинов. При необходимости можно будет добавлять и убирать яркость света.