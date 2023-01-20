«Пока звезду включают вручную». Как реставрируют самый «московский» павильон на ВДНХ
Над похожим на сталинскую высотку 59-м павильоном ВДНХ вновь зажглась рубиновая звезда. Стекла на ней обвалились еще в 1990-х, и с тех пор можно было видеть только ее пустой каркас. Однако сейчас павильон реставрируют, чтобы в этом году передать Политехническому музею. В рамках этих работ для звезды по технологиям 1930-х годов изготовили стекло, а позолоту на шпиле подновили. Как реставрировали звезду, скульптуры и искусственный мрамор «Мосленте» рассказал Тахир Абдуркаев — главный инженер выполняющего работы ООО «Мидас». Ниже — его монолог.
«Самый московский»
59-й павильон на ВДНХ — самый московский, его построили в 1939 году по проекту архитектора Чечулина. В разные периоды он назывался по-разному. С тех пор как павильон был «Зерном», сохранился рисунок внешнего остекления в виде колоса. А с тех пор, как он был «Павильоном Московской, Калужской и Рязанской областей», сохранилось цветовое разделение на залы.
В зале Московской области искусственный мрамор зеленого цвета, в калужском — розового, а в рязанском — желтый.
Сейчас идет реставрация потолка, в зале с колоннами на нем есть живопись, ее восстанавливают. И еще на портале нашли не учтенную проектом живопись — цветочный орнамент. Им со временем тоже займемся: расчистим и будем реставрировать. Пока разрабатываем для этого методику.
Установка отреставрированной звезды на 59-й павильон ВДНХ, 14 января 2023 года
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Реставрация звезды
Сейчас, когда звезда над 59-м павильоном горит, рубиновый цвет, который мы видим, дает сваренное по исторической рецептуре листовое многослойное стекло. Его рецепт изначально был разработан для кремлевских звезд. Чтобы добиться лучшего и более яркого свечения, использовалось трехслойное стекло: медный рубин, бесцвет и белый криолит. На верхних площадках павильона сохранились осколки исторического стекла, и мы его скопировали...
Мы демонтировали звезду в августе. Весь процесс изготовления стекла занял около трех месяцев. Произвели его на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге, в четырехгоршковой стекловаренной печи и в печи для моллирования.
После этого в цеху алмазной обработки специалисты-выдувальщики сделали из этих заготовок детали звезды. Толщину и цвет восстановили так, что они полностью соответствуют историческому образцу.
Внутри звезды 65 светодиодных ламп по 15 ватт. По цвету и температуре подобрали их под «лампы Ильича», которые там были, по 3700 кельвинов. При необходимости можно будет добавлять и убирать яркость света.
Пробное подключение отреставриованной звезды перед монтажом
Фото: Департамент культурного наследия Москвы
Позолота шпиля
Каркас звезды мы сохранили практически весь, протезировали только части, изъеденные коррозией. Делали это на том же Канонерском заводе. Там же сделали из меди обжимные планки для стекла, которых не хватало.
Шпиль реставрировали на месте: зачистили и отгруновали внутренний каркас, вычистили медь. Три слоя грунтовки, два слоя краски, и по технологии покрыли сусальным золотом.
Сусального золота и на звезду, и на шпиль мы брали 160 книг, каждая по 2,5 грамма. Изначально 150 купили, но чуть-чуть не хватило, пришлось докупать.
Поставили и включили звезду 14 января, и теперь она светится каждый день. К весне подключим архитектурную подсветку, тогда она будет уже на автомате работать. А пока звезду включают вручную.
Восстановленные скульптуры
Весь наружный лепной декор мы, где можно было, реставрировали, но в основном воссоздали. По сохранившимся образцам отливали утраченные элементы.
Скульптуры, расположенные слева и справа над входом, шли под замену, но мы их исследовали и сделали вывод, что оригиналы можно сохранить. Это две пары: мужчина и женщина, с одной стороны — колхозники, с другой — стахановец и инженер-чертежница. Перед ними стоят щиты: на одном изображена башня Кремля, а на другом — московская высотка.
Процентов 90 работ по ним уже выполнены. Скульптуры долгое время стояли в белых защитных коробах, а сейчас поверх них еще и леса со строительной пленкой. К весне планируем все снять, открыть фасад.
Монтаж звезды, вид со стороны фонтана «Дружба народов», 14 января 2023 года
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Весной здание покрасят
Полы мы выкапывали на 60 сантиметров и поменяли весь их конструктив: сделали дополнительные подпольные каналы для коммуникаций и внутренней разводки.
Полностью меняем внутренние сети, наружные уже подвели. Кровлю поменяли, она вся теперь новая, и перекрытия мы усилили металлическими фермами. Старое дерево обработали, где надо — заменили. Добавили контур утеплителя.
Чтобы покрасить здание, ждем весны. Сделали выкрасы, но решение по оттенку пока еще не принято.
Когда закончим со зданием, займемся благоустройством территории. Основные работы рассчитываем завершить уже весной.
Примечание «Мосленты»:
Как сообщили «Мосленте» в пресс-службе Политеха, «деятельность Политехнического музея в 59-м павильоне на ВДНХ будет вестись в двух форматах: квесты и комплексные мультимедийные выставки. Кроме того, в павильоне будут проходить мероприятия публичной программы музея для взрослых и детей: лекции, воркшопы и встречи с учеными. Экспозиции будут включать интерактивные инсталляции, мультимедийные экспонаты, технологические прототипы, изобретения и концепты. Первой откроется выставка «Измерения», которая расскажет о том, как человечество составило научную картину мира.»