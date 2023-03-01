В Москве открылась БКЛ — большая кольцевая линия метро. Что важно знать о самой длинной в мире «кольцевой»
В среду, 1 марта в столице полностью открылась БКЛ. Второе кольцо было задумано еще в 1970-е, но всерьез этим проектом московское правительство занялось только в 2011 году, за 12 лет создав самую большую в мире кольцевую линию метро. Эффект от этого ощутит весь город: поездки станут короче, разгрузятся другие линии, в первую очередь — Кольцевая. А еще в метро добавится несколько достопримечательностей. «Мослента» выяснила, что именно выиграют москвичи и гости города от этого нововведения.
БКЛ позволит сэкономить время
«Дорогие москвичи, сегодня большое событие для нашего города, для каждого из нас, — сказал во время открытия БКЛ мэр Москвы Сергей Собянин. — Мы гордимся нашим метро, пользуемся. Это, по сути, сердце нашего города. Сегодня запускается Большая кольцевая линия, которая сделает метро более современным, более удобным для каждого из нас. Спасибо огромное за терпение, за ваш вклад. А вклад в этот проект есть у каждого москвича, потому что его строили, конечно, строители, но участвовала в этом вся Москва».
Большая кольцевая линия метро — крупнейший проект в истории московского метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на линии разместились 31 станция и три электродепо: «Замоскворецкое» на юге Москвы, «Аминьевское» на западе и «Нижегородское» на востоке.
«Весь город почувствует эффект от ввода БКЛ, — рассказали «Мосленте» в пресс-службе Московского метро. — Запуск линии станет настоящим прорывом в развитии транспортной системы столицы. Так, на базе 22 станций Большой кольцевой линии уже сооружены транспортно-пересадочные узлы, объединяющие как действующие, так и перспективные линии метро, МЦД, МЦК, железную дорогу и наземный транспорт».
Интерьер новой станции «Аминьевская» на юго-западном участке БКЛ.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
На момент пуска линии со станций БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций и 11 других линий метро, 3 пересадки на МЦК, 13 на станции железной дороги, и 8 — на МЦД «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский».
БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов города с населением 3,3 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона живут в пешей доступности от новых станций.
Благодаря запуску БКЛ и новых транспортно-пересадочных узлов, предлагающих множество удобных пересадок и новых маршрутов, во время поездок на Московском метро можно будет сэкономить до 45 минут в день. БКЛ свяжет смежные районы города и даст москвичам возможность перемещаться между ними напрямую, не заезжая в центр.
БКЛ поможет решить проблему с пробками
Большая кольцевая линия дополнительно разгрузит московские дороги и снизит количество пробок в городе. По мере того как метро становится более удобным, все большее количество автовладельцев предпочитают ехать в центр на транспорте, оставив машину у дома или на парковке у станции.
Станция БКЛ "Проспект Вернадского"
Фото: Предоставлено пресс-службой московского метро
«Даже до полного запуска БКЛ каждый пятый пассажир линии был новый, никогда до этого не пользовавшийся городским транспортом, — объясняют в пресс-службе Московского метро. — На дорогах Москвы в прошлом году стало на пять процентов меньше машин, а это 140 тысяч автомобилей.
Через открытые станции линии еще до полного запуска БКЛ совершалось более 600 тысяч поездок в будний день.
прогнозируется в Московском метро после открытия БКЛ
Благодаря этому ожидается значительная разгрузка линий: Кольцевой — до 25 процентов, радиальных — до 22 процентов, МЦК — до 20 процентов и вылетных магистралей — до 15 процентов. Вместе с возможностью присоединения новых линий это даст столице запас провозной способности и импульс для развития на десятилетия вперед».
БКЛ позаботится о комфорте пассажиров
БКЛ обеспечивает пассажирам максимальный комфорт. Основу парка линии составляют современные российские поезда «Москва-2020», оснащенные усовершенствованной отечественной системой управления, безопасности движения и технической диагностики.
В вагонах — широкие двери, сквозные проходы, установлены современные мощные климатические системы, обеззараживающие воздух, сенсорные панели, с помощью которых можно проложить маршрут, а также широкие информационные экраны внутри и снаружи состава.
На станции метро «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Для новых поездов «Москва-2020» инженеры «Трансмашхолдинга» создают обновленный дизайн интерьера вагонов с более современными зарядными устройствами. Головные вагоны станут удобнее для входа и выхода маломобильных граждан. Усовершенствуют и пульт машиниста — проекция основных характеристик в кабине новых поездов будет выводиться на лобовое стекло.
«Сейчас совместно с производителем мы занимаемся разработкой новой модификации поезда "Москва-2020" с улучшенными характеристиками и принципиально нового состава, который сможет выйти на линии метро с 2026 года», — сообщили «Мосленте» в пресс-службе Московского метро.
Со следующего года эта серия поездов на БКЛ и выглядеть будет иначе. Для них разрабатывается другая обклейка — «маска» и обновленный интерьер салона.
«Закладываем возможности беспилотного управления, увеличенный автономный ход, повышенную вместимость и прочие современные технические решения», — рассказали «Мосленте» в пресс-службе столичного метро.
длится круговая поездка по МЦК
Как сообщает столичный Департамент транспорта, управлять составами будут более 500 специалистов, прошедших специальную подготовку в корпоративном университете Транспортного комплекса. «БКЛ позволила создать более шести тысяч новых рабочих мест — от машинистов электропоезда до инспекторов службы безопасности и других», — уточнили в ведомстве.
Последние приготовления перед открытием станции БКЛ "Марьина роща"
Фото: Валерий Степченков / ТАСС
Здесь уже на входе позаботились и о безопасности пассажиров в холодное время года. Ступени на станциях линии оборудованы подогревом. Зимой на них не образуется наледь, никто не поскользнется.
БКЛ стала самой длинной в мире
Сама идея БКЛ была предложена еще в СССР. Генеральный план развития Москвы 1971 года предусматривал строительство второго кольца метро, которое должно было включить в себя Каховскую и северо-восточный участок Сокольнической линии. Но тогда строительство отложили и в итоге так и не начали.
Работы по созданию БКЛ стартовали только в 2011 году. В феврале 2018-го запустили первый участок: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». В декабре того же года к ним добавили открывшуюся станцию «Савеловская», а в марте 2020-го — «Лефортово», «Авиамоторную» и «Нижегородскую», в декабре — еще и «Электрозаводскую» в составе Некрасовской линии.
Поезд на станции «Новаторская» южного участка Большой кольцевой линии
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В апреле 2021-го к работающему участку БКЛ присоединили открывшиеся «Народное ополчение» и «Мневники», а в декабре — еще десять станций: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Через год — в декабре 2022-го — строительные работы были окончены и начались пробные пуски составов по БКЛ. После состоявшегося в феврале открытия депо «Нижегородская» Большая кольцевая линия московского метро ждала торжественного открытия.
1 марта 2023 года Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли БКЛ. В эксплуатацию ввели последние девять станций Большого кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».
строителей ежедневно были задействованы на строительстве БКЛ
Она стала самой длинной кольцевой линией в мире. До ее появления первое место держала Вторая кольцевая линия метро в Пекине. Ее длина составляет 57 километров. БКЛ в Москве протянулась на все 70 километров.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, «Большая кольцевая линия — мегапроект современного отечественного метростроения и безусловно грандиозное достижение Москвы».
БКЛ окружат парки, цветники и парковки
При проектировании и строительстве каждой станции большое внимание уделялось благоустройству и развитию прилегающих территорий. Ведь все они находятся в плотной городской застройке, в окружении жилых кварталов. Около каждой станции обустраиваются общественные площади, цветники и газоны. А там, где позволяет территория, — скверы и парки, пешеходные и прогулочные зоны.
Пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные в Москве является частью транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская»
Фото: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Благоустроят в общей сложности свыше 70 гектаров, примыкающих к станциям. Там появятся новые остановки наземного городского транспорта, пешеходные переходы, парковки, места для стоянки такси и зоны быстрой высадки пассажиров. Будут обустроены удобные тротуары, появятся скамейки, урны и фонари, посадят деревья и кусты, цветники и газоны.
БКЛ создает крупнейшие перекрестки путей
Крупнейшим в Европе транспортно-пересадочным узлом стало ТПУ «Нижегородская», объединившее две линии метро — Некрасовскую и БКЛ, станции Московского центрального кольца и Московской железной дороги, остановки наземного общественного транспорта и парковки.
В результате строительства БКЛ Москва получила еще один крупный транспортно-пересадочный узел — «Мичуринский проспект», объединивший одноименные станции Большого кольца, Калининско-Солнцевской линии и нескольких автобусных маршрутов.
Масштабные обновления ждут и ТПУ «Рижская». Как рассказали в Департаменте транспорта Москвы, на месте железнодорожной станции появится крупный хаб, объединяющий диаметры D2, D3 и D4, а также две станции метро.
Станция «Рижская» БКЛ. Дизайн шести станций линии определили по результатам международных архитектурных конкурсов
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Благодаря БКЛ в московском метро добавилось рекордов и достопримечательностей: на станции «Марьина Роща» установили самый длинный, 130-метровый эскалатор, а на станции «Нагатинский Затон» смонтировали мозаичные панно с изображением рыб, которые водятся в московских и подмосковных реках.
БКЛ дает мощный импульс для развития города
Строительство Большой кольцевой линии дает мощный импульс и для развития прилегающих территорий Москвы.
«Около станций БКЛ с 2013 по 2030 год будет создана 391 тысяча рабочих мест. Инвестиции в строительство новых офисных и торговых центров, объектов социальной сферы и спорта, а также жилья составят около 5,2 триллиона рублей, дополнительные доходы городского бюджета до 2035 года — 3,4 триллиона рублей», — сообщает mos.ru.
Кроме того, Москва еще и заработает на новой линии. На каждый рубль, вложенный в строительство БКЛ, город получит 6,7 рубля дополнительных инвестиций и 4,4 рубля дополнительных доходов бюджета.
Эскалатор на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Справка «Мосленты»: С 2011 года в Москве открылись 69 новых станций метро — столько же, сколько за предыдущие 42 года. С учетом 31 станции Московского центрального кольца сеть Московского метрополитена выросла за эти годы в 1,5 раза.