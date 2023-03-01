В Москве открылась БКЛ — большая кольцевая линия метро. Что важно знать о самой длинной в мире «кольцевой»

БКЛ позволит сэкономить время

«Дорогие москвичи, сегодня большое событие для нашего города, для каждого из нас, — сказал во время открытия БКЛ мэр Москвы Сергей Собянин. — Мы гордимся нашим метро, пользуемся. Это, по сути, сердце нашего города. Сегодня запускается Большая кольцевая линия, которая сделает метро более современным, более удобным для каждого из нас. Спасибо огромное за терпение, за ваш вклад. А вклад в этот проект есть у каждого москвича, потому что его строили, конечно, строители, но участвовала в этом вся Москва».

Большая кольцевая линия метро — крупнейший проект в истории московского метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на линии разместились 31 станция и три электродепо: «Замоскворецкое» на юге Москвы, «Аминьевское» на западе и «Нижегородское» на востоке.

«Весь город почувствует эффект от ввода БКЛ, — рассказали «Мосленте» в пресс-службе Московского метро. — Запуск линии станет настоящим прорывом в развитии транспортной системы столицы. Так, на базе 22 станций Большой кольцевой линии уже сооружены транспортно-пересадочные узлы, объединяющие как действующие, так и перспективные линии метро, МЦД, МЦК, железную дорогу и наземный транспорт».