Видовой ресторан, смотровая площадка и новые эскалаторы. На Воробьевых горах открыли эскалаторную галерею, отключенную 40 лет назад
На Воробьевых горах наконец-то открыли эскалаторную галерею, не работавшую почти 40 лет. Поездка вверх по склону от вестибюля станции «Воробьевы горы» к улице Косыгина теперь занимает полторы минуты, наверху галереи сделали смотровую площадку и видовой ресторан. Теперь существенно сократилось время в пути от выхода из метро до МГУ, Дворца пионеров на Воробьевых горах, смотровой площадки, комплекса зимних видов спорта и канатной дороги. «Мослента» выяснила, как строили, закрывали и ремонтировали уникальный транспортный объект хрущевской эпохи.
Повторное открытие состоялось до срока
Повторное открытие галереи состоялось даже раньше намеченного срока. Еще два месяца назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что произойдет это в начале 2023 года, но метрополитен закончил все работы досрочно. Поэтому 23 декабря мэр открыл эскалаторную галерею одновременно с горнолыжным комплексом на Воробьевых горах, который включает в себя малые лыжные трамплины, кресельную канатную дорогу и три трассы.
Проезд по галерее бесплатный. С ее открытием станция «Воробьевы горы» снова оказалась удобно соединена с улицей Косыгина. Путь от метро до главного здания МГУ сократился с 40 до 15 минут, а до смотровой площадки, канатной дороги и горнолыжного комплекса — с 22 до 11 минут. Ожидается, что теперь вырастет и пассажиропоток этой станции, которая до сих пор была одной из наименее загруженных в Москве.
В эскалаторной галерее на Воробьевых горах
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Сейчас эскалаторная галерея украшена новогодними игрушками и елками. Весной в ее верхнем вестибюле заработает ресторан с панорамным видом на Москву, пока же здесь действует небольшая смотровая площадка.
История галереи
Когда 63 года назад, 23 июля 1959 года, на Воробьевых горах впервые открыли эскалаторную галерею, все вокруг нее называлось иначе. Сокольническая ветка метро была Кировско-Фрунзенской, улица Косыгина, к которой ведет галерея, была Воробьевским шоссе, а станция метро называлась «Ленинские горы».
Тогда, при Хрущеве, СССР стремился продемонстрировать всему миру передовые технологии. В том же 1959 году на ВДНХ открылась круговая кинопанорама — наш ответ созданной Диснеем «Циркораме», предлагавшей зрителям обзорный экран и изображение 360°. В июне 1959-го в Сокольниках открылась первая в СССР Американская национальная выставка, на которой москвичи впервые попробовали пепси-колу, увидели газонокосилку, самые новые американские автомобили и бытовую технику. Похоже, эскалаторную галерею планировали запустить к открытию выставки, чтобы впечатлить иностранных гостей, но не успели. Заработала она только через полгода после открытия станции метро «Ленинские горы».
Уникальную станцию ради экономии разместили над рекой, на мосту. Время показало, что при ее проектировании был допущен ряд ошибок, из-за которых впоследствии «Ленинские горы» надолго закрыли. В отличие от удобного выхода к «спортивной долине» северного берега, выход на южном берегу упирался в лесопарк с набережной.
Общий вид станции метро «Ленинские горы» (с 1999 года «Воробьевы горы»).
Фото: Александр Чепрунов / РИА Новости
К уже работавшей с 1948 года смотровой площадке и МГУ подниматься оттуда было сложно, поэтому решили разместить рядом с южным выходом отдельный транспортный объект — крытую галерею с тремя 90-метровыми эскалаторами, на которых можно будет за несколько минут подняться по крутому склону берега Москвы-реки.
Эскалаторная галерея проработала 24 года, и как одна из московских достопримечательностей была запечатлена в нескольких фильмах, среди которых «Дорога к морю», «Ох уж эта Настя!» и «Подсолнухи» 1970 года с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях.
40 лет отключения
В 1983 году эскалаторную галерею закрыли вместе со станцией, потому что пользоваться ею было уже небезопасно. Из-за оползней стены покрылись трещинами, галерея пришла в аварийное состояние.
Со временем все три эскалатора демонтировали, верхний павильон снесли, а вход в оставшийся нижний павильон замуровали. На фотографиях, которые публиковали в сети залезавшие туда через окна любители «заброшек», эскалаторная галерея выглядела как декорации к фильму про постапокалипсис.
Попытки отреставрировать и перезапустить эскалаторную галерею долгое время ничем не заканчивались. Сначала ее планировали открыть одновременно с отремонтированной станцией, переименованной в «Воробьевы горы». В 2000 году было подписано впоследствии отмененное постановление правительства Москвы о проведении восстановительных работ. В декабре 2002 года обновленная станция открылась, но галерея так и оставалась в руинах.
В эскалаторной галерее на Воробьевых горах во время технического пуска
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Результаты ремонта
Об очередных планах по восстановлению эскалаторной галереи стало известно четыре года назад: к декабрю 2018-го подготовили проект реконструкции объекта и огородили стройплощадку.
Первым этапом восстановительных работ стал демонтаж ветхих элементов постройки 1959 года и укрепление склона. Фактически на старом месте построили новую галерею, сопоставимую по своим объемам со станцией метро, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Мы в своей работе постарались максимально придерживаться того исторического проекта, который здесь был, но этот проект был не совсем удачным с точки зрения реализации, поэтому мы вынуждены были пересмотреть все конструкторские и технологические решения, заменить более 620 свай ради того, чтобы станция надежно крепилась на всем протяжении Воробьевых гор и служила москвичам многие-многие годы.
Максим Ликсутов
заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта
Новые двухэтажные здания вестибюлей облицованы мрамором и гранитом. Общая площадь остекления галереи превысила тысячу квадратных метров. Через прочные светопрозрачные конструкции открывается живописный вид на Воробьевы горы.
В начале 2023 года прилегающую к вестибюлям станции территорию благоустроят — уложат плитку, установят уличные фонари и скамейки.