Видовой ресторан, смотровая площадка и новые эскалаторы. На Воробьевых горах открыли эскалаторную галерею, отключенную 40 лет назад

Повторное открытие состоялось до срока

Повторное открытие галереи состоялось даже раньше намеченного срока. Еще два месяца назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что произойдет это в начале 2023 года, но метрополитен закончил все работы досрочно. Поэтому 23 декабря мэр открыл эскалаторную галерею одновременно с горнолыжным комплексом на Воробьевых горах, который включает в себя малые лыжные трамплины, кресельную канатную дорогу и три трассы.

Проезд по галерее бесплатный. С ее открытием станция «Воробьевы горы» снова оказалась удобно соединена с улицей Косыгина. Путь от метро до главного здания МГУ сократился с 40 до 15 минут, а до смотровой площадки, канатной дороги и горнолыжного комплекса — с 22 до 11 минут. Ожидается, что теперь вырастет и пассажиропоток этой станции, которая до сих пор была одной из наименее загруженных в Москве.