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Проезд в московском транспорте подорожает

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Со 2 января 2018 года проезд в московском транспорте подорожает. Об этом РИА Новости сообщила заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева.

Разовая поездка по-прежнему будет стоить 55 рублей.

«В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0 процентов до 3,8 процентов, что ниже среднегодовой инфляции. Так, со 2 января 2018 года проезд по карте Тройка в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году. Стоимость билета Единый на 60 поездок составит 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного билета на 30 дней — 2075 рублей вместо 2 тысяч рублей», — сообщила она.

Также с нового года из билетного меню исключат непопулярные билеты «90 минут» на 1, 2 и 60 поездок.

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