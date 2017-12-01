Прожиточный минимум москвичей уменьшился

Прожиточный минимум жителей Москвы в третьем квартале 2017 года снизился на 266 рублей и составляет теперь 16 тысяч 160 рублей. Об этом со ссылкой на постановление столичной мэрии, подписанное мэром Сергеем Собяниным, сообщает Rambler News Service.

В первом квартале 2017 года прожиточный минимум составлял 15 тысяч 477 рублей, во втором — 16 тысяч 426 рублей.

В документе также уточняется, что прожиточный минимум для трудоспособного населения Москвы устанавливается на уровне 18 тысяч 453 рубля (снижение на 289 рублей), для пенсионеров — 11 тысяч 420 рублей (снижение на 183 рубля), для детей — 13 тысяч 938 рублей (снижение на 314 рублей).