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Психолог РАН объяснила разрушение москвичами парка «Зарядье»

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Поведение москвичей, за три дня уничтоживших 10 тысяч растений в парке «Зарядье», объясняется незрелостью и инфантильностью жителей столицы. Об этом в четверг, 14 сентября, МОСЛЕНТЕ рассказала заместитель директора Института психологии РАН, психолог Вера Кольцова.

Она отметила, что сомневается в том, что столько людей пребывали в состоянии алкогольного опьянения. «Уничтожение красоты, то есть отсутствие у человека каких бы то ни было эстетических потребностей, является с точки зрения психологии серьезным отклонением от нормы», — отметила специалист.

По ее мнению, уровень зрелости, культурности и нравственности москвичей «оставляет желать лучшего». «Отсюда, от этой ущербности — страсть к уничтожению и отсутствие хоть каких-то сдерживающих механизмов. Повторю еще раз: это психическое отклонение, которым более всего страдает молодежь», — добавила Кольцова.

13 сентября начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин сообщил, что «Зарядье» за три дня работы недосчитался 10 тысяч растений. «Посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова», — сказал Сафиуллин. Он пояснил, что посетители выкапывают или выдергивают редкие растения и уносят их c собой.

В связи с действиями вандалов с 14 сентября парк меняет график работы для сохранения ландшафта и архитектуры и ликвидации нанесенного урона.

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