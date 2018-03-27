Путин напомнил Собянину о пробках

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что столичные власти «работают профессионально, обеспеченность очень высокая». «Но есть и хронические проблемы, о которых вы тоже хорошо знаете. Это загруженность автомобильной сети, это необходимость более четкого регулирования миграционных потоков», — сказал Путин.

Собянин доложил президенту о ходе работ по строительству Большой кольцевой линии, первый участок которой — от «Делового центра» до «Петровского парка» — был открыт в феврале этого года. «Практически по всем участкам этого кольца ведется работа: либо уже под землей идут комбайны и создают тоннели для метро, либо строятся станции, либо идет проектирование. То есть все участки в работе. Таким образом, в течение четырех, максимум пяти лет это кольцо замкнется», — заверил градоначальник.

Помимо этого, мэр рассказал о работе московских властей по развитию малого и среднего бизнеса, туризма и наращивания производства. В заключение Собянин обратился к президенту с просьбой подготовить указ о создании научно-производственного кластера Москвы, чтобы объединить различные промышленные и академические институты столицы.