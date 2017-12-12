Пьяный мужчина упал на пути в московском метро и выжил

На станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии московской подземки нетрезвый мужчина упал на пути и остался жив. Об этом агентству «Москва» сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 20:42 на станции метро Спартак произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина, 51-летний уроженец Кировской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по собственной неосторожности упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Машинист, увидев случившееся, применил экстренное торможение, но частично поезд накрыл мужчину сверху», — сказал он.

Мышляев отметил, что сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали скорую помощь, медики по прибытии на место диагностировал у пострадавшего растяжение мягких тканей. «В 20:49 было снято напряжение на путях для извлечения мужчины из-под поезда. В 20:55 человек был извлечен, подано напряжение, движение восстановлено», — заключил Мышляев.