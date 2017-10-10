Расходы на программу «Моя улица» в следующем году сократятся вдвое

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказал, что расходы на программу благоустройства «Моя улица» в 2018 году сократятся вдвое, до 25 миллиардов рублей.

«Высвобожденные деньги пойдут на социальную политику. (...) Мы привели центр города в порядок. Сейчас выходим на нормальный режим работы», — сказал градоначальник.

При этом Собянин не стал связывать это решение с выборами президента России в 2018 году. «Дело не в выборах. Каждый этап имеет свою логику. У нас же нет задачи закопать деньги», — указал мэр.