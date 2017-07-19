Список вошедших в программу реновации домов Москвы опубликуют в августе

Окончательный перечень столичных домов, вошедших в программу реновации жилого фонда, будет обнародован в первых числах августа. Об этом, как сообщает m24.ru, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

По его словам, окончательной карты реновации в Москве пока не существует, поскольку примерно ясны результаты голосования москвичей только в системе «Активный гражданин» и МФЦ. Необходимо еще сверять протоколы голосований на общих собраниях собственников.

«Мы утвердим программу, в основу которой лягут официальные списки домов», — отметил Собянин.

Всего, по его словам, жильцы порядка 1,5 тысячи домов голосовали по программе реновации в ходе общих собраний собственников. При этом большая часть принимала решение за вхождение в программу, часть — голосовала против.

«Каждый день поступают решения собраний, протоколы, поэтому необходимы ближайшие недели-полторы, чтобы уточнить эти цифры», — приводит РИА Новости слова градоначальника.