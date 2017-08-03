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Полиция обнаружила на юге Москвы «резиновую» квартиру

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В Востряковском проезде района Бирюлево Западное на юге столицы участковый полиции обнаружил квартиру, в которой был прописан 31 иностранец. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

В ведомстве пояснили, что ранее судимый 33-летний местный житель зарегистрировал приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что те проживать у него дома не будут. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей УК «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце марта в Москве начались массовые проверки хостелов и мини-гостиниц. Проверка первых 24 хостелов показала, что две трети из них - это «резиновые квартиры» без нормальных условий для проживания.

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