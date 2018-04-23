Московские гаишники выручили рожавшую на МКАД женщину

Московские автоинспекторы доставили в родильный дом женщину, которая начала рожать на 78-м километре МКАД. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

За помощью к полицейским обратился мужчина, который сообщил, что у его дочери, находящейся в машине, начались роды. Инспекторы, учтя самочувствие женщины и пробки в этом районе, пересадили роженицу в патрульный автомобиль и, используя свое право беспрепятственного проезда, оперативно доставили ее в роддом.

Женщина родила здоровую девочку. При выписке ее поздравили сотрудники полиции, также матери подарили детское автокресло.