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Рособрнадзор запретил прием студентов в два московских вуза

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием студентов в два находящихся в Москве вуза. Об этом сообщается в пятницу, 22 сентября, на сайте ведомства.

Как отмечается, под ограничения попали частные Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО) и Первый московский юридический институт. Набор в них запретили за неисполнение предписаний Рособрнадзора в установленные сроки.

На основании решения Арбитражного суда также прекращено действие лицензии двух подмосковных негосударственных образовательных учреждений. Это Институт бизнеса, психологии и управления в Химках и Институт технологий туризма в Пушкино.

Кроме того, ведомство приостановило действие лицензии пятигорского Института экономики и управления и нижегородского филиала Университета российского инновационного образования. Ноябрьский институт нефти и газа (филиал Тюменского индустриального университета) был лишен госаккредитации по бакалаврским направлениям «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» и «Экономика и управление».

Как пояснили в Рособрнадзоре, в случае приостановления действия или лишения государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Однако он не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.

Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» и Первый московский юридический институт были лишены аккредитации 14 июля. Решение было принято после проведения проверки.

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