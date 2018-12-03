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Раскрыты самые популярные приемы московских продавцов

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В преддверии Нового года продавцы могут идти на различные ухищрения в целях обмануть или ввести в заблуждение покупателя, рассказал агентству «Москва» руководитель столичного управления Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.

По его словам, это могут быть обещания о скидке без предупреждения о том, что клиент должен приобрести товары на определенную сумму, заведомо недостоверная информация о скором окончании распродаж либо обман, заключающийся в том, что один продавец выдает себя за другого.

«Гражданам следует быть очень внимательными и не поддаваться на яркую и многообещающую рекламу», — сказал Ханян, посоветовав жертвам недобросовестных продавцов обращаться в антимонопольный орган.

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