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В московском метро произошел крупный сбой

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На Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой — было временно приостановлено движение от «Марьиной Рощи» до «Печатников», на других участках поезда следовали с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Там же говорится, что движение восстановлено и вводится в график.

По данным источника «Интерфакса», к сбою привело падение пассажира на пути на станции «Крестьянская Застава». Чтобы извлечь человека, с 6:55 до 7:40 было снято напряжение контактного рельса, а сама станция почти на полчаса была закрыта на вход. Информации о состоянии пассажира и обстоятельствах инцидента нет.

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