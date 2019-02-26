В московском метро произошел крупный сбой

На Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой — было временно приостановлено движение от «Марьиной Рощи» до «Печатников», на других участках поезда следовали с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Там же говорится, что движение восстановлено и вводится в график.

По данным источника «Интерфакса», к сбою привело падение пассажира на пути на станции «Крестьянская Застава». Чтобы извлечь человека, с 6:55 до 7:40 было снято напряжение контактного рельса, а сама станция почти на полчаса была закрыта на вход. Информации о состоянии пассажира и обстоятельствах инцидента нет.