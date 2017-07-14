Семь авиакомпаний оштрафованы за задержки рейсов в аэропортах столицы

Семь авиакомпаний были оштрафованы с начала 2017 года за задержки рейсов в аэропортах столицы. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

Она отметила, чаще всего причинами задержек становились погодные условия, однако в ряде случаев - техническое состояние или отсутствие резервных самолетов. В результате прокуратура возбудила 14 административных дел по фактам задержек рейсов в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Северный Ветер», Royal Flight, Red Wings, АК «РусЛайн »и «Газпром авиа». По результатам виновным назначили штрафы — 25 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч — для юридических лиц. За 2016 год подобных дел было более 20.

Информацию о нарушениях при предоставлении услуг пассажирам задержанных рейсов прокуроры передают в Роспотребнадзор, в компетенцию которого входит защита прав потребителей.