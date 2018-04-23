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Сергей Собянин отметил врача Леонида Рошаля как «Легенду века»

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Известный педиатр, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль удостоен московской премии «Легенда века». Соответствующий указ размещен на официальном сайте мэра столицы.

«Указом мэра Москвы Сергея Собянина Леониду Рошалю премия присуждена за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность», — говорится в документе.

Рошаль помогал детям во всех горячих точках со времен Советского Союза, вел переговоры с террористами, захватившими заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и школе в Беслане в 2004 году.

27 апреля «Детскому доктору мира» исполнилось 85 лет.

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