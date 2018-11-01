Северо-Западную и Северо-Восточную хорды в Москве соединят до конца года

Строительство эстакады, которая соединит Северо-Западную и Северо-Восточную хорды, завершится в Москве до конца года. Об этом сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, передает корреспондент «Мосленты».

«Эстакада в высокой стадии готовности. В середине декабря откроем связку [в районе Большой Академической улицы], и у нас будет полноценная связь между Северо-Западной и Северо-Восточной хордой», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что Северо-Восточная хорда соединится с проектируемой Юго-Восточной в районе шоссе Энтузиастов. По расчетам городских властей, это снизит транспортную нагрузку на центр города и основные магистрали.