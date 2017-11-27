Сильнейший снегопад придет в Москву

В Москве в понедельник, 4 декабря, ожидается сильный снегопад. Об этом рассказала РИА Новости специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Он отметила, что на Московский регион надвигается циклон с Балканского полуострова. «Мы завтра окажемся с его холодной стороны, ожидается снег, местами сильный, действительно большое количество осадков ожидается в твердой фазе», — добавила Позднякова.

Ранее сообщалось, что за первый день зимы в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова за 1 декабря составила восемь сантиметров.

До этого стало известно, что московская осень в 2017 году стала одной из самых теплых за почти 140 лет. Средняя температура оказалась на 1,1 градуса выше нормы.