Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Сильнейший снегопад придет в Москву

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Москве в понедельник, 4 декабря, ожидается сильный снегопад. Об этом рассказала РИА Новости специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Он отметила, что на Московский регион надвигается циклон с Балканского полуострова. «Мы завтра окажемся с его холодной стороны, ожидается снег, местами сильный, действительно большое количество осадков ожидается в твердой фазе», — добавила Позднякова.

Ранее сообщалось, что за первый день зимы в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова за 1 декабря составила восемь сантиметров.

До этого стало известно, что московская осень в 2017 году стала одной из самых теплых за почти 140 лет. Средняя температура оказалась на 1,1 градуса выше нормы.

Читайте также
Самое читаемое
«Движуха во все времена»
Блогер Евгений Дементьев ловит исчезающую Москву
2 декабря
«Все стали делить власть и сцену!»
Актриса Александра Басова о номинации на «Золотую маску», Юрии Любимове и демонических женщинах
30 ноября
«Чувственный протез»
ЧТЕНИЕ: Как и почему плеер меняет восприятие города
29 ноября
«На завтрак мы едим пап!»
Что стоит знать и чего опасаться в кухне Намибии
28 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter