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Система распознавания лиц в московском метро за месяц нашла 42 преступника

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Система распознавания лиц, разработанная Сбербанком совместно с компанией VisionLab, за месяц тестирования помогла правоохранительным органам распознать и задержать 42 преступника в московском метро. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, эта технология была внедрена в порядке эксперимента на четырех станциях метрополитена. «Мы загрузили в эту систему 50 тысяч фотографий преступников, которые находятся в базе данных федерального розыска. Причем, большинство этих фотографий — плохого качества. В результате 42 рецидивиста за месяц были на четырех станциях метро задержаны. Они получили новые сроки и уехали в новые места лишения свободы», — рассказал он, отметив, что такой разработкой интересуются представители как минимум полутора десятков стран.

Топ-менеджер добавил, что президент банка Герман Греф планирует в скором времени обсудить с мэром столицы Сергеем Собяниным возможность внедрения такой системы в Москве.

В апреле сообщалось, что в московском метро начали тестировать систему распознавания лиц. Система распознает до 20 человек в секунду по фотографиям из федерального розыска. Позднее Сергей Собянин уточнил, что метрополитену эта система обошлась в три миллиона рублей.

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