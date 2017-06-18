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Столичная полиция закупит орловских скакунов на два миллиона рублей

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Главное управление Министерства внутренних дел по Москве объявило тендер на поставку десяти лошадей. Соответствующая заявка размещена на портале госзкупок.

Отмечается, что Первому оперативному полку столичной полиции требуются скакуны орловской породы. Кони нужны для охраны общественного порядка в городских парках, а также во время массовых и зрелищных мероприятий.

Поставить лошадей нужно в течение месяца. Итоги конкурса будут подведены в начале июля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет два миллиона рублей.

В 2016 году Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Москве закупил солярии для лошадей. Они необходимы скакунам для восполнения дефицита витамина D, а также помогают животным быстрее восстановиться после тренировки и снижают риск травм.

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