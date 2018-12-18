В Москве нашли тысячи ненужных машин

Активисты советов общественных пунктов охраны порядка в 2018 году обнаружили в столице более 4,1 тысячи брошенных автомобилей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Информацию о машинах направили в районные управы и правоохранительные органы для устранения нарушений.

Активисты занимаются как поиском брошенного, так и разукомплектованного транспорта.

По данным ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», с 2013 года на специализированных стоянках Москвы скопилось более пяти тысяч бесхозных автомобилей. Машины, о которых идет речь, до того, как попасть на стоянки, были припаркованы в ненадлежащих местах и, например, нарушали ПДД и представляли опасность для окружающих.