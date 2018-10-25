Следы финансового кризиса Первой мировой войны нашли в центре Москвы

В центре Москвы обнаружили клад из медных монет XIX — начала XX века. Тайник на глубине полутора метров заметили археологи, наблюдавшие за ходом строительных работ на Софийской набережной напротив Кремля, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, общая сумма находки составляет всего два рубля 36 копеек. Этого могло не хватить даже на бутылку французского шампанского, которое стоило до трех рублей. При этом дневной заработок мастерового в те времена составлял 30-50 копеек.

«Однако эта находка — яркая иллюстрация финансового кризиса в России, связанного с Первой мировой войной. Дело в том, что к концу 1915 года бумажные деньги стали обесцениваться, поэтому люди старались припрятать металлические монеты», — пояснил Емельянов.

Всего в тайнике было спрятано 32 монеты по полкопейки, столько же монет номиналом три копейки, 29 монет номиналом две копейки, а также 36 экземпляров однокопеечных монет и шесть — пятикопеечных. Деньги, вероятно, принадлежали одному из жильцов этого района, который до начала XX века был густо застроен двух- и трехэтажными домами.

Монеты оказались сильно окислены, некоторые из них были изогнуты. Самые ранние из обнаруженных экземпляров датируются 1870-ми годами, а самые поздние — 1915 годом. По мнению специалистов, они лежали в кожаном мешке или кошельке. Артефакты отреставрируют и затем передадут в музейный фонд.