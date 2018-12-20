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Смявшего машину эвакуаторщика засняли в Москве

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Эвакуаторщик в Москве смял крышу машины, которую он пытался вывезти на штрафстоянку. Видеозапись инцидента публикует телеканал РЕН ТВ.

Судя по зданиям на заднем плане, инцидент произошел в центре города. На кадрах, снятых очевидцем, манипулятор эвакуатора опускает железную балку прямо на крышу погруженного легкового автомобиля. У машины треснули стекла и смялась крыша.

В это время вокруг эвакуатора бегает растерянный сотрудник парковочной службы. Отмечается, что возмещать ущерб, вероятно, будет именно он.

15 декабря в Москве вступили в силу изменения правил парковки. На некоторых улицах в центре города время бесплатного периода стоянки уменьшили с 15 до 5 минут, отменили бесплатные стоянки по воскресеньям и увеличили стоимость парковки. Максимальный тариф составляет 380 рублей в дневное время.

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