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В Москве заметили пятисантиметровые снежинки

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В столице утром 10 марта прошел снегопад — в Мытищах заметили пятисантиметровые снежинки.

В течение дня москвичей ждут небольшие осадки и порывистый ветер, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Воздух прогреется до пяти градусов тепла, будет облачно. Порывы южного ветра достигнут местами скорости 15 метров в секунду, атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 11 марта похолодает до минус одного градуса, возможны дождь и мокрый снег, ветер усилится, а его направление сменится на западное.

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