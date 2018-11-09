Москву заметет

В грядущие выходные в Московском регионе выпадет снег, сообщает сайт «Метеоновости».

Первые небольшие осадки пройдут местами днем 17 ноября при температуре от нуля до плюс двух градусов. В ночь на 18 ноября в городе сформируется снежный покров, а на дорогах образуется гололед.

«При температуре воздуха близкой к нулю на таяние снега рассчитывать не приходится. Сформируется снежный покров, и столичный пейзаж станет вполне зимним!» — прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня 18 ноября интенсивность снегопада уменьшится, также ненадолго потеплеет до плюс двух градусов. Часть выпавшего снега подтает, но уже в начале следующей недели снежный покров увеличится.