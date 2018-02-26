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На Москву обрушился новый «снегопад века»

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Снегопад, начавшийся в Москве в ночь на 4 марта, стал сильнейшим за последние 68 лет. Об этом в Instagram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, обильный снегопад может продлиться почти сутки и пойдет на убыль только к утру 5 марта. Сугробы за это время вырастут на 10 сантиметров. Осадки в Московский регион принес циклон с юга.

В МЧС горожан предупредили о необходимости обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам рекомендовали снизить скорость на дорогах.

Предыдущий сильный снегопад обрушился на столицу в начале февраля и стал одним из сильнейших за последние 100 лет. Его последствия устраняли в течение всего месяца.

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