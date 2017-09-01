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Собянин объяснил происхождение миллиардов на благоустройство Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, откуда у столицы взялись миллиарды на программу благоустройства. По его словам, деньги нашлись, когда власти пересмотрели порядок предоставления субсидий монополистам в сфере ЖКХ, сообщает «Интерфакс».

«Я вам скажу, откуда деньги. В свое время около 30 миллиардов рублей каждый год субсидировалось монополистам — энергетикам, тепловикам, водоканалу, газовикам. Для чего? Для того чтобы они не поднимали тарифы», — сказал мэр, подчеркнув, что даже при таких условиях тарифы все равно повышались, а в период с 2000 по 2010 год росли не на 5-10, а на 20-25 процентов.

«По сути дела, в прямом смысле деньги вылетали в трубу. Мы перестали давать такого рода субсидии безадресно, зажали тарифы, они сегодня не выше инфляции», — сказал Собянин.

При благоустройстве улиц расходы составляют примерно 10-15 тысяч рублей на квадратный метр, отметил мэр, в то время как в других регионах они доходят до 18-20 тысяч. Если сравнивать Москву с мегаполисами других стран, то здесь благоустройство обходится на 30-50 процентов дешевле.

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