Собянин допустил увеличение пенсии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» сообщил, что власти города обсуждают вопрос об увеличении пенсии на три тысячи рублей.

Он отметил, что окончательного решения пока нет. В то же время Собянин признал, что реальные доходы людей в последнее время заметно снизились, что ударило по малообеспеченным слоям. «Поэтому возникла необходимость увеличить льготы и минимальную пенсию», — пояснил градоначальник.

Собянин также добавил, что с 2010 года расходы города на социальные выплаты и льготы выросли вдвое и достигли 374 миллиардов рублей.