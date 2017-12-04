Собянин констатировал новое рождение исторического центра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что исторический центр Москвы удалось возродить благодаря реставраторам. С таким заявлением он выступил в ходе открытия церемонии награждения конкурса «Московская реставрация», передает РИА Новости.

«В этом году закончилась реконструкция десятков исторических улиц, Бульварного кольца, Садового кольца, Тверской улицы, Старой и Новой площадей, Тверской заставы. Сотни исторических зданий своими вновь отреставрированными и подсвеченными фасадами вернулись горожанам. Можно говорить о новом возрождении всего исторического центра Москвы, единого исторического комплекса, уникального города, по которому можно пешком пройти часами и любоваться памятниками Москвы. По сути, это новое рождение исторического центра», — сказал градоначальник.

Также мэр напомнил о реализации в 2017 году проекта парка «Зарядье», в который вписались такие памятники старины, как Патриаршее подворье, Английский двор, Палаты Романовых. «Объекты, которые где-то там находились, мы о них знали, но, по большому счету, они были малодоступны и их не было видно. Все это пространство раскрылось как единый комплекс», — отметил Собянин.