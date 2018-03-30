Собянин пообещал москвичам пересмотреть график школьных каникул

Власти Москвы могут пересмотреть график школьных каникул на 2018-2019 учебный год. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз выпадают, в большей степени, на каникулярные дни в графике 2018-2019 годах. Видимо, не смогли до конца сбалансировать. Я обещаю, что мы вернемся к этому вопросу. Я соберу руководство департамента, обсудим этот вопрос», — заявил градоначальник.

Собянин добавил, что московские власти постараются найти «правильное решение, которое устроит родителей» школьников.