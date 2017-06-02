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Собянин счел везением отсутствие крови в ходе протестной акции 12 июня

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Мэр Москвы Сергей Собянин считает везением отсутствие пострадавших в ходе несанкционированной протестной акции, которая состоялась в центре Москвы 12 июня. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает «Интерфакс».

«Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал. Нам всем повезло, что обошлось без крови», — сказал Собянин.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов «действовали профессионально и правильно». «Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям», — подчеркнул мэр.

Градоначальник напомнил, что на улице в тот момент находилось порядка 270 тысяч москвичей и гостей столицы, которые пришли в центр отметить праздник.

«К полиции никаких претензий нет, ее нужно только поблагодарить», — заключил Собянин.

Согласованный митинг, организатором которого выступил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), должен был состояться 12 июня на проспекте Сахарова. Однако ряд сторонников основателя организации Алексея Навального устроили несанкционированную акцию на Тверской улице, где в то время шел финальный праздник фестиваля исторической реконструкции «Времена и Эпохи. Собрание».

По официальным данным, за нарушения общественного порядка в ходе акции в органы внутренних дел для разбирательства были доставлены более 150 человек.

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