Собянин рассказал о зависти западных коллег

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что западные коллеги с завистью относятся к изменениям в столице. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.

«Последний рейтинг развивающихся городов мира поставил Москву по динамике развития на первое место, и мы обогнали Пекин. Но мы постоянно находимся с ними в соревновании. Что касается западных городов — первые мои встречи с коллегами происходили так, что со мной разговаривали свысока или с пренебрежением, либо со снисходительностью. Сегодня, наоборот, с нами говорят с какой-то завистью и недоверием: Как же такое могло произойти в Москве? Такого не может быть, чтобы они такое сделали », — заявил Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что особое изумление у его коллег вызывает масштаб реставрации памятников архитектуры. На сегодняшний день в столице уже отреставрировали 900 объектов. В мире никогда и никто такой масштаб реставрации не делал, никогда, за всю историю человечества!, — сказал он.