Собянин рассказал об испытании Москвы миллионами фанатов

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Московский урбанистический форум. В своем выступлении он упомянул самые популярные места города у гостей прошедшего чемпионата мира по футболу. Его слова цитирует Telegram-канал КБ «Стрелка».

В первую очередь он вспомнил о Никольской улице, которая стала главной неофициальной фан-зоной мундиаля и получила известность по всему миру. «Но ни миллионы, ни миллиарды людей не знали, как она выглядела буквально несколько лет назад», — отметил он.

Также Собянин назвал недавно реконструированную Биржевую площадь, проект благоустройства которой разработали Karres + Brands совместно с КБ «Стрелка» в рамках программы «Моя улица». «Я благодарен министерству финансов и казначейству, это их машины стояли на этой площади: они согласились убрать их оттуда», — сказал мэр.

«И все это вместе выдержало испытание мундиалем, когда миллионы людей со всей планеты приехали в наш город. Город образца 2010 года этого бы не перенес», — считает Собянин.

Московский урбанистический форум проходит в столице в седьмой раз. 17-22 июля в парке «Зарядье» под девизом «Связывая поколения» пройдет фестиваль Moscow Urban Forum 2018, который включает в себя более 100 мероприятий. Также на форуме по традиции предусмотрена деловая программа, она состоит из более чем 300 выступлений, которые также пройдут в «Зарядье» 17 и 18 июля.

Программа благоустройства «Моя улица» проходит в Москве каждое лето с 2015 года.