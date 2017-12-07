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Собянин заявил о снижении уровня преступности в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень преступности в столице в 2017 году снизился более чем на 20 процентов. Об этом сообщает «АГН Москва».

«Преступность в целом по городу снизилась более чем на 20 процентов. Более чем на треть снизилось количество особо-тяжких преступлений, грабежей, краж, и, конечно, очень важно, что более чем на 30 процентов снизилась преступность в общественных местах: на улицах, во дворах, площадях, транспортно-пересадочных узлах», — сказал градоначальник.

Собянин отметил, что на снижение уровня преступности в городе повлиял экономический рост, который позволил предоставить горожанам больше возможностей для трудоустройства.

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