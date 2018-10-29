Метро прокомментировало инцидент с актрисой Васильевой словами «очень жаль»

Московский метрополитен выразил сожаление в связи с инцидентом с актрисой Татьяной Васильевой, которой зажало голову дверями поезда. Комментарий пресс-службы подземки опубликовало РИА Новости.

«Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира ударило дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира», — сказано в сообщении.

По словам Васильевой, инцидент произошел утром 3 ноября, когда она пыталась войти в вагон. Актриса утверждает, что предупреждения о том, что двери закрываются, не было. «Всегда любила метро», — подписала она свою публикацию в Instagram. Артистка получила ушибы и направилась на томографию.