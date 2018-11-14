Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Сотавлен портрет попадающего в ДТП столичного таксиста

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси. Об этом говорится в материалах столичной мэрии, которые приводит «Коммерсантъ».

Власти Москвы также составили социальный портрет водителя такси, который совершает ДТП. Это 27-летний человек со стажем вождения 5,5 лет. В среднем он находится на линии на момент аварии 2,6 часа.

Отмечается, что в 79 процентах случаев за рулем находится гражданин России, в 21 проценте — граждане Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

Чтобы решить проблему с ДТП, в мэрии предложили проводить внеплановые проверки при резонансных авариях и ограничить передачу заказа таксистам, работающим больше 8-10 часов.

«В Москве должны работать таксисты только с российскими правами. Кроме того, таксомоторные компании и диспетчерские заказов должны следить за режимом труда и отдыха водителей и прохождением медосмотра водителей, чтобы не допускать аварийных ситуаций», — отметили в департаменте транспорта Москвы.

Читайте также
Самое читаемое
«Людей унижают и игнорируют каждый день»
Он превратил сливную решетку напротив Кремля в манифест против пыток
15 ноября
«Советскому человеку нужно было сделать пространство пустым»
Чего добивались сталинские архитекторы и причем тут восточный базар
14 ноября
«Мост в форме ягодиц»
Сооружения, которые изменили мир: от воображаемой деревянной хижины до бетонной задницы
19 ноября
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
Художница раздела москвичей и многое о них узнала
17 ноября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter