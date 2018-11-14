Сотавлен портрет попадающего в ДТП столичного таксиста

Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси. Об этом говорится в материалах столичной мэрии, которые приводит «Коммерсантъ».

Власти Москвы также составили социальный портрет водителя такси, который совершает ДТП. Это 27-летний человек со стажем вождения 5,5 лет. В среднем он находится на линии на момент аварии 2,6 часа.

Отмечается, что в 79 процентах случаев за рулем находится гражданин России, в 21 проценте — граждане Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

Чтобы решить проблему с ДТП, в мэрии предложили проводить внеплановые проверки при резонансных авариях и ограничить передачу заказа таксистам, работающим больше 8-10 часов.

«В Москве должны работать таксисты только с российскими правами. Кроме того, таксомоторные компании и диспетчерские заказов должны следить за режимом труда и отдыха водителей и прохождением медосмотра водителей, чтобы не допускать аварийных ситуаций», — отметили в департаменте транспорта Москвы.