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Анонсировано закрытие еще одного участка московского метро

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Участок Сокольнической линии столичного метро от «Юго-Западной» до «Саларьево» будет закрыт 3 марта на один день, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Это нужно, чтобы технологически присоединить продление Сокольнической линии», — пояснил чиновник.

Присоединить планируется четыре станции — «Прокшино», «Филатов Луг», «Столбово» и «Ольховая». Предполагается, что движение по ним будет запущено к маю текущего года.

16 февраля на девять дней был закрыт северный участок Сокольнической линии — от «Бульвара Рокоссовского» до «Комсомольской». Это необходимо для строительства Большой кольцевой линии метро.

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