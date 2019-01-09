Анонсировано закрытие еще одного участка московского метро

Участок Сокольнической линии столичного метро от «Юго-Западной» до «Саларьево» будет закрыт 3 марта на один день, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Это нужно, чтобы технологически присоединить продление Сокольнической линии», — пояснил чиновник.

Присоединить планируется четыре станции — «Прокшино», «Филатов Луг», «Столбово» и «Ольховая». Предполагается, что движение по ним будет запущено к маю текущего года.

16 февраля на девять дней был закрыт северный участок Сокольнической линии — от «Бульвара Рокоссовского» до «Комсомольской». Это необходимо для строительства Большой кольцевой линии метро.