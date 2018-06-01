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Совы-нелегалы лишились работы в центре Москвы

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У уличных фотографов в Камергерском переулке изъяли четырех ушастых сов. Хозяева не смогли предоставить нужные документы на птиц, передает агентство «Интерфакс».

На деятельность фотографов с совами пожаловались граждане, после чего началась проверка. В результате было заведено административное дело.

Совы направлены в центр передержки диких животных, их состояние удовлетворительное, сообщили в столичном департаменте природопользования.

В июле 2015-го газета Metro писала о молодом человеке, который предлагал посетителям ВДНХ сфотографироваться с совой-сипухой и в итоге был задержан за незаконную предпринимательскую деятельность. Зоозащитники рассказывали репортерам, что от вспышек фотоаппаратов у этих птиц ухудшается зрение, а пребывание этих животных летом на жаре может привести к их гибели.

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