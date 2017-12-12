Сову отбили у стаи ворон в центре Москвы

Сотрудники департамента информации и печати МИД России спасли сову, которую атаковала стая ворон. Об этом в Facebook рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

По ее словам, это произошло перед зданием первого корпуса ведомства, которое расположено справа от «сталинской высотки» МИД на Смоленской площади. «Массовый сеанс фотографированиям птицы и на фоне птицы собрал десятки сотрудников. Сапсаны живут, и в визите совы не было бы ничего удивительного, если бы не агрессивное поведение ворон. Они кружили, нападали, поклевывали», — пишет Захарова.

Несмотря на появление обидчиков, сова не стала улетать, и тогда подчиненные Захаровой сняли ее с ветки и принесли в департамент. Судя по фотографиям, там птице предоставили коробку с пледом.

Вскоре сову забрали в государственный питомник в Дмитровском районе. «Ее осмотрит ветеринар, откормят и отправят летать в Новую Москву. Но мы будем держать руку на совином пульсе», — заверила официальный представитель МИД.