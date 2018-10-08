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Создавшая многочасовую пробку на МКАД певица извинилась

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Певица Оксана Яковлева, известная под псевдонимом Yaxana извинилась перед всеми, кому принесла неудобство из-за съемок клипа на МКАД. Об этом сообщает РИА Новости.

Она вместе со съемочной группой частично перекрыла дорогу и устроила пробку. Суд оштрафовал певицу на 20 тысяч рублей.

«Оксану оштрафовали на 20 тысяч рублей, ночь перед судом она провела в камере, даже несмотря на то, что она в положении. Она приносит извинения всем, кому доставила неудобство», — сказал представитель певицы.

По его словам, информация о том, что в многочасовую пробку попали машины скорой помощи и пожарные, не соответствует действительности.

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