Спецкомиссия проверит содержание экзотических животных в московских квартирах

Выездная комиссия после принятия соответствующего закона проверит содержание экзотических животных в квартирах москвичей. Об этом в интервью m.24 рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, проверка будет выборочной, и направлена на то, чтобы снизить спрос жителей на экзотических животных. Инспекторы будут посещать дома в случае жалоб со стороны соседей, а также приходить к хозяевам самостоятельно. «Мы также определим перечень зверей, которых можно и нельзя держать в квартирах. Кроме того, пропишем условия содержания для тех животных, которых можно держать в городе», — заявил чиновник.

Кроме жилых помещений, будут определены условия для зоомагазинов, зооуголков, контактных зоопарков, точек для фотографирования с животными. «В законе будет прописан заявительный характер – владельцы животных должны будут сообщать в департамент, если заводят экзота. А мы уже придем проверить, хорошо ли вы его содержите», — отметил Кульбачевский.