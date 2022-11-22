«Комнатных питомцев пролетариат не понимал». Кинолог — о самых модных в столице породах собак и их судьбе

«Собаки были нужны для охоты»

Моды на определенные породы не существовало до тех пор, пока собаку заводили по потребностям. Раньше животное выбирали в соответствии с задачами, которые предстояло решить: например, кому-то собака нужна была для охраны дома, а другим — для охоты. И только когда утилитарная функция собак постепенно начала сходить на нет, желание завести такого питомца начали диктовать мода и текущие тенденции.

Если говорить про популярных собак, то в русском дореволюционном быту они были нужны в первую очередь для охоты. Культура охотничьей кинологии в царской России была на высоком уровне, поэтому популярностью пользовались борзые, гончие, спаниели. Конечно, заводить такую собаку, не используя ее по прямому предназначению, было нелогично. В качестве компаньонов заводили шпицев, пуделей, болонок, той-терьеров, мопсов и мелких терьеров. Псовая охота была любимым развлечением знати, именно благодаря ей появились и стали популярны русские гончие, в том числе русская псовая борзая.