«Комнатных питомцев пролетариат не понимал». Кинолог — о самых модных в столице породах собак и их судьбе
В Москве проживает около 1,2 миллиона домашних собак. И этим собакам хорошо: 76 процентов россиян воспринимают их как полноправных членов семьи. Однако постоянно меняющаяся мода на ту или иную породу приводит к тому, что еще вчера встречающихся на каждом шагу псов завтра найти уже практически невозможно. Увидеть как самые популярные, так и редкие породы москвичи смогут 26-27 ноября в МВЦ «Крокус Экспо» на крупнейшем кинологическом мероприятии этой осени — выставке собак всех пород. Накануне ее открытия «Мослента» поговорила с Владимиром Голубевым — президентом Российской кинологической федерации (РКФ). Ниже — его монолог.
«Собаки были нужны для охоты»
Моды на определенные породы не существовало до тех пор, пока собаку заводили по потребностям. Раньше животное выбирали в соответствии с задачами, которые предстояло решить: например, кому-то собака нужна была для охраны дома, а другим — для охоты. И только когда утилитарная функция собак постепенно начала сходить на нет, желание завести такого питомца начали диктовать мода и текущие тенденции.
Если говорить про популярных собак, то в русском дореволюционном быту они были нужны в первую очередь для охоты. Культура охотничьей кинологии в царской России была на высоком уровне, поэтому популярностью пользовались борзые, гончие, спаниели. Конечно, заводить такую собаку, не используя ее по прямому предназначению, было нелогично. В качестве компаньонов заводили шпицев, пуделей, болонок, той-терьеров, мопсов и мелких терьеров. Псовая охота была любимым развлечением знати, именно благодаря ей появились и стали популярны русские гончие, в том числе русская псовая борзая.
Охотник с трофеями, 1956 год
Фото: Николай Козловский / РИА Новости
После революции собак охотничьих пород сменили представители пород служебных. Чаще стали появляться немецкие овчарки, доберманы. Культура диктовала новый подход: пролетариат не понимал, зачем содержать комнатных собак.
«Утилитарная функция собак уходит на второй план»
В 1960-е годы стали популярны сенбернары, ньюфаундленды, черные терьеры. В этот период особое внимание привлекла к себе порода шотландская овчарка (колли). Это было связано с выходом знаменитого сериала «Лесси». Тогда же утилитарная функция собак уходит на второй план, и многие руководствуются модными тенденциями для покупки собаки.
Выход в 1992 году фильма «Бетховен» стал причиной массового увлечения породой сенбернар. После американской истории «Марли и я» возник бешеный спрос на лабрадоров-ретриверов, а за ними и золотистых ретриверов. После фильма с Джимом Керри «Маска» на улицах появились джек-рассел-терьеры, легендарный «Хатико» на весь мир прославил породу акита-ину, знаменитый сериал «Игра престолов» побудил его фанатов завести себе хаски. Актер Питер Динклэйдж, сыгравший в нашумевшей картине роль Тириона Ланнистера, даже призвал фанатов не покупать хаски только потому, что они похожи на лютоволков, поскольку большинство людей не понимало всей ответственности, которая ляжет на их плечи после приобретения животного.
Фото: Siddharth shah / Unsplash
Мода коснулась и пастушьих пород. Знаменитые корги английской королевы Елизаветы II стали любимцами горожан по всему миру. Их популярность стремительно растет и сегодня.
В 80-е стали популярны афганские борзые. Также стали появляться американские кокер-спаниели — их внешний вид привлекал любителей модных тенденций.
«Появляется понятие "бойцовые собаки"»
В 90-е в Москве можно было увидеть множество ротвейлеров, доберманов, кавказских овчарок и американских питбультерьеров: времена были трудные и порой небезопасные, отсюда новые тенденции. Именно тогда появляется понятие «бойцовые собаки», которое на самом деле не корректно в данном контексте и не является официальным названием группы пород.
Многие горожане предпочитали покупать собак, соответствующих их брутальному образу, другие пытались себя обезопасить и покупали, как им казалось, собак свирепых
В 2000-х стали набирать популярность собаки-компаньоны. Все чаще на улицах и в общественных пространствах можно было встретить светских львиц с собачками в сумочке. Йоркширские терьеры и чихуахуа стали обязательным элементом любой уважающей себя гламурной дивы.
Собака породы чихуахуа на выставке «КоШарики Шоу» в Сокольниках
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
«Такому животному будет очень сложно жить в квартире»
Некоторым собакам из-за физиологических и породных особенностей не подходит жизнь в квартире. Они активны, или им слишком тесно и жарко. Речь в большей степени идет о ездовых породах или крупных и массивных животных. Когда из-за модных тенденций люди заводили, например, среднеазиатских овчарок, кавказских овчарок, лаек или сенбернаров, они не всегда понимали, что такому животному будет очень сложно жить в квартире, особенно если она малогабаритная.
Для содержания в квартире подходят не очень крупные собаки-компаньоны, как йоркширские терьеры и чихуахуа, набравшие свою популярность в 2000-х, а также корги, джек-рассел-терьеры, пудели, болонки, мелкие терьеры.
«Ритм жизни не всегда позволяет заводить себе крупную собаку»
Большой популярностью последние годы в Москве пользуются именно собаки-компаньоны. Это на самом деле логично, поскольку ритм жизни не всегда позволяет заводить крупную собаку, которую, например, сложно везде брать с собой, или те породы, которые требуют очень серьезных нагрузок и занятий.
Девушка с корги у входа в главное здание МГУ
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Популярностью пользуются такие породы, как немецкий шпиц, чихуахуа, йоркширский терьер, стали часто заводить корги. Реже можно встретить ротвейлеров, доберманов, чем, например, в 90-е.
«Существует понятие потенциально опасных пород собак»
Говоря о бойцовых собаках, многие ошибочно путают их с представителями так называемых «бойцовых пород» — это потомки псов, которых в свое время выводили для травли других животных. Сейчас большая часть из них утратила свои бойцовские качества и мирно живет на диванах.
В нашей стране существует понятие потенциально опасных пород собак, их перечень был утвержден правительством России.
В этот список официально вошли 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), волко-собачьи гибриды, гуль-донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.
Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку и особенности их поведения не до конца изучены.
Гибрид собаки и волка — волкособ
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Выгул таких животных без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки.
«Характер собаки зависит от грамотного подхода владельца»
Тема о бойцовых собаках весьма обширна и очень противоречива. Характер собаки зависит от грамотного подхода владельца. Любой собакой нужно заниматься, будь то маленький шпиц или крупный доберман. И если собака проявляет агрессивное поведение, то причина, скорей всего, в неправильном воспитании, а не в ее породе и размере.
Что касается покупки подобного питомца, на данный момент мы не наблюдаем сложности с покупкой такой собаки в Москве, но делать это лучше через проверенных заводчиков.
«Питомец должен подходить вашему ребенку по характеру»
Самый важный критерий (и породная принадлежность тут отходит на второй план) — это психика животного. Если собака здорова и социализирована, то она сможет общаться и с детьми, и со взрослыми.
Для детей стоит выбирать собаку, отличающуюся особой дружелюбностью, легко вступающую в игру, в меру активную и не требующую специального ухода. При этом питомец должен подходить вашему ребенку по характеру и темпераменту: активному малышу — активную собаку. Для детей отлично подойдут, например, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, шелти, пудель или корги. Детям старшего возраста могут подойти и такие породы, как французский бульдог, лабрадор, золотистый ретривер, австралийская овчарка.
Фото: Steven Van Elk / Unsplash
«Не существует опасных и злых пород»
Мы уже говорили об этом неоднократно, но хотим еще раз подчеркнуть: не существует опасных и злых пород собак, есть отдельные агрессивные особи. Ответственность за поведение собаки в полном объеме несет ее владелец.
Мы в РКФ абсолютно убеждены, что характер и поведение любой собаки целиком зависят от владельцев, поэтому необходимо вести работу по повышению уровня знаний в области собаководства. С особым вниманием необходимо относиться к тем собакам, которые имеют сильные рабочие качества, например, у них ярко выражены сторожевые или охранные качества. Это такие породы, как тибетский мастиф, кавказская овчарка или алабай.
Что касается дружелюбных и неприхотливых собак, то к ним можно отнести пекинесов, русскую цветную болонку, кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, лабрадоров.