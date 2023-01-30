«Копим, ребята!» В Москве выставлено на продажу здание одного из самых известных советских архитекторов
Чудеса случаются: в сети появилось объявление о продаже одного из 11 сохранившихся в Москве зданий, спроектированных главным архитектором советского авангарда Константином Мельниковым. За переделанный под бизнес-центр трехэтажный клуб Дорхимзавода 1929 года постройки просят 830 миллионов рублей — по 272 тысячи за метр. Как памятник архитектуры оказался выставленным на продажу и в каком состоянии сегодня наследие Мельникова, «Мосленте» рассказала Анна Кистанова, исполняющая обязанности директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.
Про охранные обязательства
В объявление я даже вчитываться не стала, сделала скриншот и отправила коллегам — посмеяться. Из серии: «Копим, ребята!» Это не единственное здание-памятник, объявление о продаже которого мне там попадалось. Даже особняк эпохи модерна «продавался», чуть ли не дом Кекушевой. Помню, готовя экскурсию, мы от музея делали запросы в Росреестр, кто владельцы зданий Мельникова, — в гаражах Госплана и здании Ново-Сухоревского рынка это были всевозможные ООО. Здесь, наверное, такая же ситуация.
Так как здание бывшего клуба Дорхимзавода на Бережковской набережной — памятник регионального значения, то по нему есть охранные обязательства, которые новый пользователь обязан будет соблюдать. Без согласования с Департаментом культурного наследия ничего серьезного сделать с ним не получится.
Когда дом Мельникова в Кривоарбатском переулке передавали нашему Музею в оперативное управление, мы подписывали охранное обязательство, по которому несем ответственность за все, что происходит с этим зданием, даже если кому-то на голову с него упадет кирпич.
В предмет охраны дома Мельникова включена даже мемориальная обстановка.
Что касается клуба Дорхимзавода имени Фрунзе, там точно предметы охраны — капитальные стены и перекрытия. От интерьеров мало что осталось к моменту его вноса в реестр, когда в 1999 году он получал статус регионального памятника.
Увидев объявление, можно подумать, что такое здание продадут легко, но на самом деле это не так. Когда начинают вскрываться подробности о статусе здания, о которых я говорю, выясняется, что на памятнике архитектуры нельзя производить то одни работы, то другие. Все, что было можно, уже сделали и согласовали.
Строительство клуба Дорхимзавода имени Фрунзе
Фото: архив Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых / пресс-служба Государственного Музея архитектуры имени А.В. Щусева
Про рыночную стоимость и историю здания
Даже когда речь шла о выплате компенсации внукам Мельникова, оценка его дома шла по стоимости квадратного метра в этом районе. Только так. Здесь не учитывается нюанс, касающийся архитектора здания. Неудивительно, что бывший клуб Дорхимзавода выставляется на продажу по средней цене офисной недвижимости в своем районе.
Что касается истории здания, то это один из шести клубов Мельникова — в Москве их построено пять, шестой находится в Ликино-Дулево. Все они сохранились до наших дней.
Заказы на их постройку Мельников получил в 1927 году. Клубы «Свобода», «Каучук», ДК в Ликино-Дулево и этот клуб на Бережковской набережной Константин Степанович делал по заказу профсоюза химиков. Здесь здание строилось для рабочих Дорогомиловского химического завода, отсюда и название — клуб Дорхимзавода.
Это один из самых маленьких клубов Мельникова. Мы судим по количеству посадочных мест в зрительном зале. Если в клубе имени Русакова их 1200, учитывая балконы, то в клубе имени Фрунзе — 300.
При строительстве Мельников столкнулся с непониманием со стороны заказчиков. Он придумал многофункциональное здание с раздвижными стенами, но от этого проекта отказались. Константин Степанович предлагал совмещать уровни зрительного зала, чтобы люди с верхней части балконов могли видеть все, что происходит на сцене, и таким образом увеличивать количество мест для мероприятий. Но это не было принято.
Также и его эскизы фасада отличаются от того, что было сделано. Он планировал размещать на них надписи «Кино», «Театр» по типу плакатов. В архиве архитектора у нас по этому проекту очень мало информации — только два графических листа и одна фотография процесса стройки.
План клуба Дорхимзавода имени Фрунзе
Фото: пресс-служба Государственного Музея архитектуры имени А.В. Щусева
Про Дом культуры, рок-клуб, пожар и офисы
В советские годы это был полноценный Дом культуры. Когда Советский Союз рухнул, клуб стал приходить в негодность. Сначала там еще проводили какие-то занятия, кружки, в целом район жил. В 1990-е здание, видимо, перекупили, и до 2004 года там был рок-клуб Tabula rasa, проходили концерты. А потом произошел пожар, который привел к реконструкции и научной реставрации этого здания.
После того как работы завершились в 2009 году, там появился другой собственник. Одно время в бывшем здании клуба было банковское помещение, находились кассы операционистов, и туда не пускали.
Мы делали запрос, чтобы попасть внутрь, потому что у нашего музея есть прекрасная автобусная экскурсия «Москва Константина Мельникова». И во всех сохранившихся сооружениях в городе мы у разных владельцев запрашивали возможность доступа. Здесь нам было отказано. С тех пор арендаторы там поменялись: как-то раз мы заезжали — был магазин «Ткани» с шоурумом, а теперь — офисы.
Про современную жизнь гаражей и клубов Мельникова
Вообще, для здания лучше, когда у него есть пользователь, каким бы он ни был. Тогда оно продолжает жить, выполнять свою функцию. Хуже, когда оно заброшено, стоит руинированным. Тогда спасать его очень трудно.
Сейчас у всех клубов и гаражей Мельникова есть свои владельцы, и у всех этих зданий интересная жизнь. Самая интересная — у дома в Кривоарбатском переулке, который стал музеем, и клуба в Ликино-Дулево, который до сих пор работает как Дом культуры.
Фото: Фото: ЦИАН
У клуба «Каучук» были разные владельцы, там планировали сделать и ночной клуб, и лофт-центр. Потом к истории подключилось Агенство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Они отсудили здание в пользу государства и передали Сеченовскому институту. Сейчас там идет активная реставрация, по окончании которой помещение передадут молодежному театру при институте.
Контора Ново-Сухаревского рынка тоже сильно страдала от большого количества владельцев и разнообразных арендаторов. Там было фирм пять, мы при организации автобусных экскурсий ко всем обращались, но ничего толком не добились, пока не пришел один инвестор, который со всеми этими товарищами разобрался — они все выехали. У здания теперь один пользователь, очень хороший проект реставрации, теперь туда можно будет спокойно попасть и посмотреть на архитектуру Мельникова изнутри.
В гараже Мельникова на Новорязанской улице откроется Музей транспорта. Бахметьевский гараж — это Еврейский музей и центр толерантности. В гаражах Интуриста и сейчас находится гараж, а в гаражах Госплана — автосервис и склад, там тоже много владельцев. Они его этим летом перекрашивали, присылали нам фотографии.
В общем, жизнь у зданий Мельникова продолжается. Исключение составляет только клуб «Свобода». Его предыдущий пользователь — банкетный зал «Суриков холл» — просто не продлил договор аренды с государством и выехал оттуда. Там была очень хорошая внешняя научная реставрация, а интерьер по проекту приспособления сделали «богатый»: с мраморными полами и золотыми поручнями. Здание пять лет стоит пустым, в нем не включают отопление, и гидроизоляция крыши наверняка уже требует серьезного осмотра. Мы, увы, доступа внутрь не имеем и не можем оценить, какой вред клубу «Свобода» был нанесен за эти годы.