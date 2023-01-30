«Копим, ребята!» В Москве выставлено на продажу здание одного из самых известных советских архитекторов

Про охранные обязательства

В объявление я даже вчитываться не стала, сделала скриншот и отправила коллегам — посмеяться. Из серии: «Копим, ребята!» Это не единственное здание-памятник, объявление о продаже которого мне там попадалось. Даже особняк эпохи модерна «продавался», чуть ли не дом Кекушевой. Помню, готовя экскурсию, мы от музея делали запросы в Росреестр, кто владельцы зданий Мельникова, — в гаражах Госплана и здании Ново-Сухоревского рынка это были всевозможные ООО. Здесь, наверное, такая же ситуация.

Так как здание бывшего клуба Дорхимзавода на Бережковской набережной — памятник регионального значения, то по нему есть охранные обязательства, которые новый пользователь обязан будет соблюдать. Без согласования с Департаментом культурного наследия ничего серьезного сделать с ним не получится.