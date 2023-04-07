Куда сходить с ребенком в Москве?

Цирк Никулина на Цветном бульваре

В старой Москве, на Цветном бульваре, 13 находится один из старейших цирков в нашей стране — он был построен и открылся в 1880 году. Для многих это место — живая московская легенда. Наверное, у каждого москвича в детских воспоминаниях прошит поход в цирк Никулина. С родителями или с классом здесь так или иначе побывали все, кто рос в этом городе.

Место было таким же магическим и раньше, когда напротив входа не стоял еще памятник Никулину, 50 лет проработавшему в этом цирке. Теперь для детей волшебство начинается еще до входа в здание, на улице, где всем обязательно надо сфотографироваться с бронзовым Никулиным. Ростовая фигура и кабриолет из «Кавказской пленницы» пользуются такой популярностью, что руку знаменитому клоуну регулярно приходится подновлять.