Лучшие вещевые рынки Москвы

Здесь продается любая одежда и обувь, нижнее и постельное белье, всевозможные аксессуары (сумки, зонты, очки и ремни). Товары из Китая и России, Вьетнама и Узбекистана — чего тут только нет. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Место, может, и не самое уютное — ехать далеко, общепит доверия не внушает, толкотня... И за кошельком надо следить, чтобы не увели. Зато такого бесконечного выбора товаров и разброса цен на других московских рынках вы не найдете.

Рынок «Дубровка»

Адрес: Шарикоподшипниковская улица 13, строение 3

Проезд: рынок находится напротив единственного выхода из метро «Дубровка». При рынке есть большая парковка

Из всех московских вещевых рынков ближе всего к центру расположена «Дубровка» на Шарикоподшипниковской улице. Если едете на метро, то это третья станция от кольца по Люблинской ветке, а если на машине — то это в двух минутах от ТТК.