Лучшие вещевые рынки Москвы

Лучшие вещевые рынки МосквыСписок достойных альтернатив столичному «Садоводу»
До закрытия Черкизовского и Лужниковского рынков за доступной, недорогой одеждой в Москве все ездили туда, на «Черкизон» и в «Лужу». Теперь тот же ассортимент — от маек и джинсов до шуб и вечерних платьев — можно увидеть на рынке «Садовод». Альтернативой ему могут быть «Дубровка», «Южные ворота», «Москва» и «Гостиница Севастополь». Где-то больше товаров из Индии, где-то — из Турции и, разумеется, Китая. Интернет-шопинг обходится дешевле, зато рынок — это особая атмосфера и, кстати, возможность поторговаться. «Мослента» собрала важную информацию о лучших вещевых рынках столицы.
Рынок «Садовод»
Адрес: 14-й километр МКАД, 4
Проезд: маршрутки сюда идут от метро «Выхино», «Жулебино», «Люблино», «Братиславская», «Домодедово» и «Красногрардейская». Через «Садовод» идут все маршрутки и автобусы до ТЦ «Белая Дача». При рынке есть парковка на 1000 машиномест
«Садовод» — самый крупный рынок не только Москвы, но и всей России. Именно сюда после закрытия Черкизона переехала большая часть торговцев из Китая и Вьетнама.
«Садовод» занимает 60 гектаров, и в его состав, кроме вещевого рынка (ТЦ «Садовод») входят еще и Птичий рынок (все для охоты и рыбалки, животные и корма), Садовый центр (семена, саженцы и товары для дачи — от фонтанов до бассейнов), рынок ковров, рынок мехов и кожи, а также несколько небольших, обособленных вещевых рынков (ТЦ «Салют» и еще несколько павильонов).
Китайские и вьетнамские торговцы с Черкизовского рынка перемешались здесь с торговцами из стран СНГ. Купить у них можно что угодно, цены и качество товаров сильно различаются от лавки к лавке. Здесь покупают и в розницу, и оптом, а товар есть всякий — и качественный, и низкосортный. Надо смотреть, примерять и выбирать.
Здесь продается любая одежда и обувь, нижнее и постельное белье, всевозможные аксессуары (сумки, зонты, очки и ремни). Товары из Китая и России, Вьетнама и Узбекистана — чего тут только нет. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Место, может, и не самое уютное — ехать далеко, общепит доверия не внушает, толкотня... И за кошельком надо следить, чтобы не увели. Зато такого бесконечного выбора товаров и разброса цен на других московских рынках вы не найдете.
Рынок «Дубровка»
Адрес: Шарикоподшипниковская улица 13, строение 3
Проезд: рынок находится напротив единственного выхода из метро «Дубровка». При рынке есть большая парковка
Из всех московских вещевых рынков ближе всего к центру расположена «Дубровка» на Шарикоподшипниковской улице. Если едете на метро, то это третья станция от кольца по Люблинской ветке, а если на машине — то это в двух минутах от ТТК.
В основном торгуют здесь те, кто стоял на Лужниковском рынке до его закрытия. Организовано все на «Дубровке» хорошо, здесь чисто, аккуратно, не страшно зайти в кафе. Цены чуть выше, чем на других рынках, но это можно назвать платой за комфорт. Сюда ездят, что называется, за качественными репликами брендов. Оптовики закупают их тут, чтобы продавать в розницу, выдавая за оригиналы. Товары в основном турецкие, а продавцы — из Азербайджана, Грузии и России.
Ассортимент все тот же: любая одежда и обувь, попутно продаются аксессуары, товары для дома, игрушки, парфюмерия, украшения и даже свадебные платья. При выходе из метро виден второй ярус рынка «Дубровка», он ведет к павильонам с электроникой и бытовой техникой.
Вещевой рынок «Славянский мир»
Адрес: 41-й километр МКАД
Проезд: от метро «Теплый Стан» на автобусе или маршрутке № 895,804, 600, 531, 526, 521, 515, 512, 504 до третьей по счету остановки «Мамыри». На территории рынка есть просторная бесплатная парковка
Да, ехать сюда далеко и неудобно, зато за счет низкой стоимости аренды павильонов и цены здесь невысокие.
Раньше на этом месте находился строительный рынок «Мельница», но после закрытия легендарного Черкизона многие торговцы из Вьетнама и Китая переехали сюда и стали торговать тут одеждой. Спустя некоторое время к ним присоединились те, кто раньше торговал в «Лужниках». Вещевой рынок здесь назвали «Славянский мир», он растет и сейчас приближается размерами к «Садоводу», скоро здесь будет более 20 тысяч торговых мест.
На вещевом рынке «Славянский мир» можно купить любую одежду: мужскую, женскую и детскую, зимнюю и летнюю. Есть и нижнее белье, и трикотаж, и обувь, кожа и шубы. Параллельно идет торговля, что называется, сопутствующими товарами: постельным бельем, тканями, пряжей и косметикой.
Рядом по-прежнему действует рынок стройматериалов, где торгуют продавцы из стран СНГ. И в «Славянском мире», и на строительном рынке хватает восточных кафе и ресторанчиков, шаурмистов и тандырщиков. Смотрите, где больше посетителей, и смело к ним присоединяйтесь: в таких местах очень вкусно готовят.
Вещевой рынок «Гостиница Севастополь»
Адрес: улица Большая Юшуньская 1А, корпус 4
Проезд: две минуты пешком от метро «Севастопольская», «Каховская». Парковки нет, рассчитывать приходится только на соседние дворы
17-этажная гостиница «Севастополь» еще в 1990-е превратилась в большой рынок, которым и остается до сих пор. Под магазины здесь переоборудованы бывшие комнаты-номера, занимают их по большей части индийцы, иранцы, пакистанцы и сирийцы.
В основном корпусе одежды немного, и вся она с этническим акцентом: индийские сари всех цветов, штаны «али-баба», изредка — майки. Основной товар здесь — это сувениры, благовония, поющие чаши, бижутерия и украшения из полудрагоценных камней, кожаные изделия, постельное белье, все для курения (многие специально приезжают сюда за кальянами и табаком для них), посуда, картины, термосы, игрушки, косметика. Все перечислить невозможно — это огромный восточный базар, как с Стамбуле или Дели, только здесь ты поднимаешься на нужный торговый ряд в лифте. Если место вам совсем незнакомо, стоит начать с самого верха и по лестнице спускаться вниз, осматривая этаж за этажом.
Рядом с основным корпусом гостиницы «Севастополь» есть пристройка, в которой продается одежда. Здесь совсем другой рынок: хозяева магазинчиков и лавок в основном русские, продают кожу, меха, летнюю и зимнюю одежду (по сезону). Есть спортивные магазины, можно купить все для бокса и борьбы. Рядом продают хозтовары, игрушки и украшения.
Как в основном здании гостиницы «Севастополь», так и на вещевом рынке при гостинице посетителей не так уж много, толкаться не придется.
Вещевой рынок «Южные ворота»
Адрес: 19-й километр МКАД, владение 20, строение 1
Проезд: от метро «Марьино», «Выхино» и «Красногвардейская» до ТЦ «Южные ворота» ходят маршрутки. Есть маршруты и от рынков «Садовод» и «Москва». На территории рынка есть парковка на 5000 мест
Кто-то считает, что это место больше похоже на «Садовод», кто-то — что на «Дубровку». Несмотря на то что торговые павильоны здесь имеют официальные названия («Нижнее белье», «Спорттовары», «Обувь»), торговля ведется вразнобой, так же как и на других вещевых рынках. Рядом с пуховиками — хозтовары, за майками и спортивными костюмами — бижутерия, духи, сувениры, сумки и головные уборы.
Ехать далеко, товар довольно однообразный, но место в целом довольно приличное. В «Южных воротах» все аккуратно, без толчеи, в итоге можно удачно купить все необходимое и вкусно поесть в одном из местных кафе.
Торгово-ярмарочный комплекс «Москва»
Адрес: Тихорецкий бульвар, дом 1
Проезд: «Москва» находится в пяти минутах ходьбы от метро «Люблино». Надо пройти по Краснодарской улице и повернуть на Тихорецкий бульвар. Перед центральным павильоном есть парковка
Это один из крупнейших рынков страны, куда со всей России приезжают закупать товар оптовики. При этом большинство магазинов торгуют и в розницу. Одежду продают в центральном двухэтажном павильоне. Торгово-ярмарочный комплекс огромный, в нем помещаются еще два строительных рынка и отдельный павильон с джинсовой одеждой.
На первом этаже центрального павильона в основном продают одежду и обувь, на втором — товары для дома, аксессуары, косметику и сувениры. Нездешние запахи и речь, суета грузчиков с тележками — по ощущениям и деталям, которые вас будут здесь окружать, вы поймете, что оказались в самом немосковском месте в столице.
Здесь есть вполне аутентичные кафе азиатской кухни (они все на втором этаже), и то, что в них готовят, часто гораздо больше похоже на оригинальные блюда, чем то, что предлагают обычно в столичных суши-барах.
В целом место больше напоминает крытый рынок в Юго-Восточной Азии. Продавцы тут в основном из Китая и Вьетнама, и далеко не все они говорят и понимают по-русски. Но если найти общий язык вам все-таки удастся, смело торгуйтесь. Возможно, вы получите лучшую цену в Москве.