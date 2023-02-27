«Люди практичные покупают жилье на окраинах». Как москвичи выбирают районы для жизни и сколько стоят столичные метры

Центральные «хрущевки» по цене двухкомнатных квартир

Самой статусной территорией столицы как был, так и остается центр Москвы — все, что попадает в периметр Садового кольца.

«Жизнь в центре есть жизнь в центре, — комментирует Евгений Коноплев. — Другое дело, что и за пределами Садового есть районы, не уступающие ему по статусу. Самый яркий пример — Хамовники».