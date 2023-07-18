«Мастер стоял на морозе и шесть суток рисовал». Как старая хрущевка стала достопримечательностью Москвы

Как здание может вызывать грусть

Мы, как группа инвесторов, раньше были владельцами всего комплекса «Золотой колос». Он состоит из шести корпусов. Их фасады даже нельзя было назвать непрезентабельными, они изначально были задуманы как безликие.

Строились эти дома в 1953-1954 годах, чтобы разместить гостей первого Съезда студентов социалистических стран. Потом в какой-то момент изначальный декор фасадов претерпел изменения, и от него ничего не осталось, кроме небольших элементов — звезд и цветов между третьим и четвертым этажами. Доставшиеся нам старые серые кирпичные стены выглядели уныло. В общем, вид здания вызывал грусть.