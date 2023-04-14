Пасха в Москве 2023: самые интересные мероприятия и события.

Тверская площадь и Цветной бульвар

Например, на Тверской площади посетителям от пяти лет расскажут про свойства трав и предложат собрать из них ароматный букет, который можно будет взять с собой. Рядом, в мастерской, расскажут про колокольный звон, предложат расписать фарфоровый колокольчик или нарисовать праздничную открытку.

Площадка на Цветном бульваре посвящена заботе о домашних питомцах. Там покажут мультфильмы о животных, научат подбирать им правильный корм и дрессировать. Тут будет выставка кошек и собак из московских приютов, игровая площадка для животных, а с 20 по 23 апреля на площадке будет работать школа груминга, на которую можно привести своего питомца. Только нужно будет заранее записаться на сайте фестиваля.

Пушкинская набережная в парке Горького

Площадка фестиваля «Пасхальный дар» на Пушкинской набережной в парке Горького будет посвящена выпечке, саду-огороду и дореволюционным традициям пасхального оформления. Там вам предложат расписать жостовскими узорами садовые инструменты, научат высаживать гиацинты, мяту, чернику, мелиссу и чабрец.