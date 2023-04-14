Пасха в Москве 2023: самые интересные мероприятия и события.Где пройдет главный пасхальный фестиваль столицы
Самые интересные мероприятия на Пасху в Москве — это события фестиваля «Пасхальный дар». На 25 площадках в Москве и ближайшем Подмосковье с 15 по 23 апреля пройдут более тысячи бесплатных мероприятий. В программе много мастер-классов, посвященных всему на свете, от кулинарии до составления букетов и столярного дела. В рамках фестиваля пройдут концерты духовной и современной музыки, сессии груминга и практические занятия по уходу за животными. «Мослента» сделала подборку самых интересных фестивальных событий столичной Пасхи 2023 года.
Мероприятия на Пасху в Москве
Фестиваль «Пасхальный дар» в этом году проходит в столице уже в восьмой раз. С 15 по 23 апреля на 25 площадках в Москве и ближайшем Подмосковье пройдет 1 800 мастер-классов и 40 спортивных активностей. В мероприятиях поучаствует 40 благотворительных фондов и более 120 животных — участников выставки «Четвероногий друг». Подробную программу и карту фестиваля можно найти на официальном сайте «Пасхального дара».
Мастер-классы рассчитаны как на взрослых, так и на детей. Можно научиться делать пасхальные сувениры, сажать растения, ухаживать за домашними животными и готовить постные блюда по традиционным рецептам разных регионов России.
Тверская площадь и Цветной бульвар
Например, на Тверской площади посетителям от пяти лет расскажут про свойства трав и предложат собрать из них ароматный букет, который можно будет взять с собой. Рядом, в мастерской, расскажут про колокольный звон, предложат расписать фарфоровый колокольчик или нарисовать праздничную открытку.
Площадка на Цветном бульваре посвящена заботе о домашних питомцах. Там покажут мультфильмы о животных, научат подбирать им правильный корм и дрессировать. Тут будет выставка кошек и собак из московских приютов, игровая площадка для животных, а с 20 по 23 апреля на площадке будет работать школа груминга, на которую можно привести своего питомца. Только нужно будет заранее записаться на сайте фестиваля.
Пушкинская набережная в парке Горького
Площадка фестиваля «Пасхальный дар» на Пушкинской набережной в парке Горького будет посвящена выпечке, саду-огороду и дореволюционным традициям пасхального оформления. Там вам предложат расписать жостовскими узорами садовые инструменты, научат высаживать гиацинты, мяту, чернику, мелиссу и чабрец.
Рядом на площадке 5+ можно будет делать открытки с пасхальными яйцами или, узнав, как оформляли к Пасхе витрины в дореволюционной России, создать объемный макет такого праздничного убранства булочной или ювелирного магазина.
Котлеты из гречки с грибами, морковный торт, куличи с цукатами и кексы с орехами — кулинаров от шести лет и старше здесь научат готовить по рецептам наших бабушек. Эти рецепты привезли из Карелии, Северной Осетии, Саратовской области и, конечно же, Москвы.
Площадь Революции
На площади Революции все дни фестиваля можно сделать открытки, сувениры, праздничные саше, гирлянды и, само собой, научиться красить яйца на Пасху. Еще здесь будут учить писать акварели и делать принты. Одно из самых интересных занятий в программе мероприятий на площади Революции — составление пасхальных композиций из весенних цветов разных регионов России.
Спецпроекты фестиваля «Пасхальный дар»
Пасхальные праздничные концерты пройдут с 16 по 29 апреля на территории 7 московских храмов. В программе — и духовная, церковная, и современная музыка.
Некоторые мастер-классы (по живописи, например) будут вести участники программы «Московское долголетие», а в праздничной программе выступит хор этого проекта.
Почти на всех (на 23 из 25) площадках фестиваля будут работать пункты приема «Москва помогает!», где можно передать подарки для участников СВО и жителей новых территорий.
На любой площадке самые активные участники мастер-классов смогут получить в подарок книгу с пасхальными рецептами, специально изданную к фестивалю 2023 года.
Правила мастер-классов
Основное правило — на мастер-классы пускают в порядке живой очереди. Правило номер два — родителей пускают на занятие, если поучаствовать в детских мастер-классах больше нет желающих среди детей. Так что перед тем как ехать на площадку, стоит посмотреть правила фестиваля, найти удобную площадку и ближайшее подходящее время, чтобы понять, сможете ли вы или ваш ребенок посетить понравившийся мастер-класс?
Занятия проводится для групп из 10-12-15 человек, в зависимости от формата мероприятия. Правилами предусмотрены возрастные ограничения. На мастер-классы допускаются все желающие, начиная с 5 лет (занятия по экологии, созданию открыток, росписей, сувениров), с 6 лет (кулинария) и с 9 лет (столярное дело). У фестиваля много площадок, в том числе — МГТУ имени Баумана. Для их мероприятий возрастные ограничения расписаны отдельно.
Все центральные площадки будут работать в будни с 11:00 до 21:00, а в выходные — с 10:00 до 21:00. Площадки в округах и в Подмосковье будут открыты с 12:00 до 21:00 по будням, и с 11:00 до 21:00 в выходные.