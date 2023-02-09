Похищение Ленина, первая перчатка и слово из трех букв. Самые странные акции, которые когда-либо видела Красная площадь
На прошлой неделе в самом центре Москвы, на Красной площади, задержали иностранку, решившую прогуляться под стенами Кремля с теленком. В понедельник, 6 февраля, москвич пытался проникнуть в Мавзолей, чтобы, по его словам, похитить тело Ленина. «Мослента» решила вспомнить самые невероятные акции, в разные годы происходившие на главной площади страны. Одни из них случились спонтанно, за другими стоит довольно долгая история подготовки.
Попытка похищения Ленина
Несколько дней назад стало известно: в ночь на 6 февраля москвич пытался украсть тело Ленина. Внимание полицейских привлек мужчина, который ходил рядом с Мавзолеем. Решив, что никто его не видит, он стал дергать дверь и попытался проникнуть внутрь.
Сцена выглядит не так драматично в пересказе начальника отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Дениса Симонова в интервью ТАСС: «Произошло нарушение общественного порядка, мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения пытался перешагнуть через цепочку ограждения напротив Мавзолея, но был задержан правоохранителями».
Сотрудник ФСО у мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Незадачливого взломщика поймали и отправили на допрос. Он признал попытку кражи, но не объяснил, зачем хотел вынести останки Владимира Ильича из Мавзолея. Прибывшие по вызову полиции врачи выявили у него обострение психического заболевания. Также задержанный сообщил им, что в последнее время злоупотреблял спиртным.
Прогулка с теленком
1 февраля этого года 34-летнюю американку Алисию Дэй задержали за то, что она гуляла по Красной площади с теленком, пишет lenta.ru. По словам Алисии, которая сейчас живет в подмосковном городе Реутове, теленка она купила еще летом через сайт объявлений, а теперь решила его выгулять, чтобы показать животному главную достопримечательность столицы. «Я хотела показать ему Красную площадь — красивое место в нашей стране. Я люблю Россию, и я подумала, что, может, ему будет приятно со мной проводить время», — добавила американка.
Дэй, выкрикивавшую «Животные — не еда!», задержали и доставили в отдел полиции, где на нее оформили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Теленка направили в приют для диких животных, а Дэй суд назначил 20 тысяч рублей административного штрафа.
Гражданка США Алисия Дэй, задержанная за выгул теленка на Красной площади, во время заседания Тверского суда Москвы
Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости
Алисия — веган, и это не первое происшествие с животным, в которое она попадает как активист. Животных она покупает, чтобы спасти от забоя, а потом путешествует и живет с ними в крупных городах. Там она их водит в общественные места — метро и кафе. В прошлом Дэй путешествовала по Польше с черным бараном и показывала ему Варшаву. А в 2019 году Daily Mail писала о ее приключениях в Лондоне. Там Дэй жила на деньги, которые сестра присылала ей из Калифорнии. По объявлению в интернете она купила свинью на ферме в Девоне и заплатила 400 фунтов за доставку животного в Лондон. Через неделю хозяин квартиры попросил ее съехать, увидев в соцсетях фотографии, на которых Алисия купается в его ванне со свиньей. Девушке пришлось переселиться в гостиницу, а сопротивляющегося питомца забрали сотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA).
Художник Павленский
Самым радикальным перформансом, который видела Красная площадь, стало выступление художника Петра Павленского 9 ноября 2013 года. Он голым сел на брусчатку и прибил к ней свою мошонку, вогнав длинный гвоздь между камнями. По сообщению ria.ru, Петра отвезли в Первую городскую больницу, где оказали ему необходимую помощь. От госпитализации он отказался и уехал с сотрудниками полиции. Художник заявил, что это был его знак протеста против «апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества». Свою акцию Павленский назвал «Фиксацией». Вскоре после самого перформанса его обвинили в мелком хулиганстве, однако суд вернул дело в полицию.
Фото: Maxim Zmeyev / Reuters
Художника не раз отправляли на психиатрическую экспертизу, но врачи всегда признавали его здоровым. Через два года после «Фиксации», в ноябре 2015 года Павла задержали после того, как он поджег входную дверь здания ФСБ в Москве. Против Павленского было возбуждено уголовное дело, художника приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей. Получив политическое убежище во Франции, он в 2017 году поджег здание Банка Франции на площади Бастилии в Париже, за что отсидел три года во французской тюрьме.
«Первая перчатка»
В 1995 году художник-акционист Александр Бренер бросил вызов первому президенту России Борису Ельцину. В морозный февральский день Бренер вышел на Красную площадь, забрался на лобное место в боксерских перчатках и трусах, и стал кричать: «Ельцин, выходи!»
Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ
Акция получила название «Первая перчатка» и была протестом против введения войск в Чечню, указ о котором подписал Ельцин. Милиция задержала Александра только через полчаса и быстро отпустила.
Слово из трех букв
18 апреля 1991 года движение «Экспроприация территории искусства» (Э. Т. И.) организовало акцию с участием 13 человек, по большей части панков с Гоголевского бульвара. Своими телами они выложили напротив Мавзолея на Красной площади слово из трех букв. Последним, 13-м, на брусчатку лег случайный прохожий, и около минуты фотограф «МК» делал снимки происходящего, после чего участники в сопровождении милиционеров переместились в ближайшее отделение.
Формально акция, получившая название «Э. Т. И. — текст», была посвящена закону о нравственности, который вышел за три дня до ее проведения и содержал запрет ненормативной лексики в общественных местах. Однако все решили, что это особо циничное оскорбление в адрес Ленина, чей день рождения отмечали через четыре дня после акции.
Было заведено уголовное дело по статье «Злостное хулиганство, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом или особой дерзостью».
Через три месяца при активном участии культурной общественности — общества «Мемориал», русского Пен-центра, режиссера Сергея Соловьева, поэта Андрея Вознесенского — дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Летчик Матиас Руст
Именно на Красной площади хотел приземлиться 18-летний пилот-любитель из Германии Матиас Руст. Однако оказалось, что это технически невозможно. Сделав несколько кругов, Матиас подстроился под цикл работы светофора на Большом Москворецком мосту. Снизившись над Большой Ордынкой, его легкомоторный самолет Cessna, чуть не задев крыши машин, сел на мост и накатом доехал до собора Василия Блаженного. В 19:10 Руст вышел из самолета и стал раздавать автографы, через час его арестовали.
Самолет Сессна 172 «Скайхок» пилота-любителя Матиаса Руста на Васильевском спуске. Гражданин Федеративной Республики Германии М. Руст нарушил правила международных полетов, незаконно пересек границу СССР и приземлился на Большом Москворецком мосту
Фото: ТАСС
Оказалось, что Руст, с пяти лет влюбленный в авиацию, получив лицензию пилота, решил увидеться с Михаилом Горбачевым. И для этого на арендованном самолете с дополнительными топливными баками прилетел в Москву из Гамбурга, через Рейкьявик и Хельсинки. Советские истребители следовали за ним после пересечения границы, которую он пересек на сверхнизкой высоте, но не получали команды на поражение, потому что с тех пор, как в 1983 году у Сахалина был сбит корейский пассажирский лайнер, действовал запрет на стрельбу по гражданским самолетам.
За посадку на Москворецком мосту советский суд обвинил Руста в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Но уже в следующем, 1988 году Руст был освобожден по амнистии и вернулся в ФРГ, где его лишили лицензии пилота. Самолет Матиаса купил японский коллекционер, который потом перепродал его Немецкому техническому музею, где Cessna Руста выставляется в фойе.