Похищение Ленина, первая перчатка и слово из трех букв. Самые странные акции, которые когда-либо видела Красная площадь

Алисия — веган, и это не первое происшествие с животным, в которое она попадает как активист. Животных она покупает, чтобы спасти от забоя, а потом путешествует и живет с ними в крупных городах. Там она их водит в общественные места — метро и кафе. В прошлом Дэй путешествовала по Польше с черным бараном и показывала ему Варшаву. А в 2019 году Daily Mail писала о ее приключениях в Лондоне. Там Дэй жила на деньги, которые сестра присылала ей из Калифорнии. По объявлению в интернете она купила свинью на ферме в Девоне и заплатила 400 фунтов за доставку животного в Лондон. Через неделю хозяин квартиры попросил ее съехать, увидев в соцсетях фотографии, на которых Алисия купается в его ванне со свиньей. Девушке пришлось переселиться в гостиницу, а сопротивляющегося питомца забрали сотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA).

Художник Павленский

Самым радикальным перформансом, который видела Красная площадь, стало выступление художника Петра Павленского 9 ноября 2013 года. Он голым сел на брусчатку и прибил к ней свою мошонку, вогнав длинный гвоздь между камнями. По сообщению ria.ru, Петра отвезли в Первую городскую больницу, где оказали ему необходимую помощь. От госпитализации он отказался и уехал с сотрудниками полиции. Художник заявил, что это был его знак протеста против «апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества». Свою акцию Павленский назвал «Фиксацией». Вскоре после самого перформанса его обвинили в мелком хулиганстве, однако суд вернул дело в полицию.